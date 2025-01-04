İtalya’nın Karanlık Yüzü: Vicenza’da Yaşayan Kadın Kedi Yahnisini Duyunca Yaşadığı Şoku Anlattı

@melisfontana adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın İtalya’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında ise İtalya’da şehir efsanesi sandığı bir gerçekle yüzleştiğini takipçilerine anlattı. Bizlerin de dili tutuldu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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İtalya’nın Vicenza şehrinde kedi yahnisi yemenin bir gelenek olduğunu anlatan kadın İtalyan arkadaşlarından da doğruladığını dile getirdi.
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Sokak hayvanlarına zarar vermek yasak olsa da avlayıp kapalı kapılar ardından bu geleneği sürdürenler olduğunu söyledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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