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İtalya’nın Karanlık Yüzü: Vicenza’da Yaşayan Kadın Kedi Yahnisini Duyunca Yaşadığı Şoku Anlattı

İtalya’nın Karanlık Yüzü: Vicenza’da Yaşayan Kadın Kedi Yahnisini Duyunca Yaşadığı Şoku Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.01.2025 - 15:37

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@melisfontana adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın İtalya’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında ise İtalya’da şehir efsanesi sandığı bir gerçekle yüzleştiğini takipçilerine anlattı. Bizlerin de dili tutuldu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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İtalya’nın Vicenza şehrinde kedi yahnisi yemenin bir gelenek olduğunu anlatan kadın İtalyan arkadaşlarından da doğruladığını dile getirdi.

İtalya’nın Vicenza şehrinde kedi yahnisi yemenin bir gelenek olduğunu anlatan kadın İtalyan arkadaşlarından da doğruladığını dile getirdi.

Sokak hayvanlarına zarar vermek yasak olsa da avlayıp kapalı kapılar ardından bu geleneği sürdürenler olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına zarar vermek yasak olsa da avlayıp kapalı kapılar ardından bu geleneği sürdürenler olduğunu söyledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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