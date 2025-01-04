İtalya’nın Karanlık Yüzü: Vicenza’da Yaşayan Kadın Kedi Yahnisini Duyunca Yaşadığı Şoku Anlattı

@melisfontana adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın İtalya’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Son paylaşımında ise İtalya’da şehir efsanesi sandığı bir gerçekle yüzleştiğini takipçilerine anlattı. Bizlerin de dili tutuldu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?