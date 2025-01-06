Kabus Dolu Anlar: Dilek Feneri Uçurmak İstediler Ancak Evleri Yandı

Dilek fenerleri uçarken çok güzel bir görüntü yaratıyor olsa da biliyorsunuz ki evlere ya da ağaçlara takılarak kötü sonlara sebep olabiliyor. Hatta dilek fenerini uçurduktan sonra bir yerlere takılmasın diye yaşanan stres bir başka. Şimdi de Instagram’da bir içerik üreticisi başına gelenleri paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.