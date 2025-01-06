Kabus Dolu Anlar: Dilek Feneri Uçurmak İstediler Ancak Evleri Yandı

Dilek fenerleri uçarken çok güzel bir görüntü yaratıyor olsa da biliyorsunuz ki evlere ya da ağaçlara takılarak kötü sonlara sebep olabiliyor. Hatta dilek fenerini uçurduktan sonra bir yerlere takılmasın diye yaşanan stres bir başka. Şimdi de Instagram’da bir içerik üreticisi başına gelenleri paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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En büyük hataları dilek fenerini eve yakın bir yerde uçurmalarıydı.
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Çünkü rüzgarın etkisiyle dilek feneri evin çatısına takıldı ve oradan evin içine düşerek yangına sebep oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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