“Burada Hayat Çok Zor, Her Şey Ateş Pahasına” Diyen Gurbetçiye Bir Başka Gurbetçiden Kapak Gibi Cevap!

Niyedir nedendir bilinmez ancak Almanya’da yaşayan gurbetçilerin bir kısmı yaşam şartlarının kötü olduğuna dair ısrarla paylaşımlar yapıyor. Hal böyle olunca da Türkiye’deki izleyenlerden “O zaman ülkene dön” yanıtını gecikmiyor. @almanyadan_erhan adlı içerik üreticisi de Almanya’yı kötüleyen paylaşımları görünce hemen cevabı yapıştırıyor. Gelin bu sefer kime cevap vermiş birlikte bakalım.
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Bir gurbetçi markete giderek çikolata fiyatlarını çekmiş ve “Burada her şey ateş pahasına, hayat çok zor” diye isyan etmişti.
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Almanya’da yaşayan Erhan adlı içerik üreticisi de durumun böyle olmadığını kanıtlamak adına paylaşımı geciktirmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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