“Burada Hayat Çok Zor, Her Şey Ateş Pahasına” Diyen Gurbetçiye Bir Başka Gurbetçiden Kapak Gibi Cevap!

Niyedir nedendir bilinmez ancak Almanya’da yaşayan gurbetçilerin bir kısmı yaşam şartlarının kötü olduğuna dair ısrarla paylaşımlar yapıyor. Hal böyle olunca da Türkiye’deki izleyenlerden “O zaman ülkene dön” yanıtını gecikmiyor. @almanyadan_erhan adlı içerik üreticisi de Almanya’yı kötüleyen paylaşımları görünce hemen cevabı yapıştırıyor. Gelin bu sefer kime cevap vermiş birlikte bakalım.