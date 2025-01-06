Daha Doğal Bir Evlilik Teklifi Görmediniz: Hiç Beklemediği Anda Evlilik Teklifi Alan Kadının Mutlu Anları

Kimileri şatafatlı evlilik tekliflerinden hoşlanırken kimileriyse şansını sadelikten yana kullanmak istiyor. @ruveyda8burak adlı Instagram hesabından içerikler üreten çift de kendi evlilik tekliflerini paylaşmalarıyla viral oldu. İkili öylesine doğal, öylesine spontane anlar yaşamıştı ki, ekran başında bizler imrendik. Gelin detaylara geçelim. Sizler de tebessüm edeceksiniz.
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Evlilik teklifi yapmak için hazırlanan genç o kadar heyecanlıydı ki, kız arkadaşına evlilik teklifi denemesi yapalım diyerek girizgahı yaptı.
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Genç kadın gerçekten deneme yaptıklarını sanmıştı, aslında her şey gerçekti. Yüzüğü gören genç kadın gözyaşlarını tutamadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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