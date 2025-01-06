onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Daha Doğal Bir Evlilik Teklifi Görmediniz: Hiç Beklemediği Anda Evlilik Teklifi Alan Kadının Mutlu Anları

Daha Doğal Bir Evlilik Teklifi Görmediniz: Hiç Beklemediği Anda Evlilik Teklifi Alan Kadının Mutlu Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2025 - 13:21

İçerik Devam Ediyor

Kimileri şatafatlı evlilik tekliflerinden hoşlanırken kimileriyse şansını sadelikten yana kullanmak istiyor. @ruveyda8burak adlı Instagram hesabından içerikler üreten çift de kendi evlilik tekliflerini paylaşmalarıyla viral oldu. İkili öylesine doğal, öylesine spontane anlar yaşamıştı ki, ekran başında bizler imrendik. Gelin detaylara geçelim. Sizler de tebessüm edeceksiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlilik teklifi yapmak için hazırlanan genç o kadar heyecanlıydı ki, kız arkadaşına evlilik teklifi denemesi yapalım diyerek girizgahı yaptı.

Evlilik teklifi yapmak için hazırlanan genç o kadar heyecanlıydı ki, kız arkadaşına evlilik teklifi denemesi yapalım diyerek girizgahı yaptı.

Genç kadın gerçekten deneme yaptıklarını sanmıştı, aslında her şey gerçekti. Yüzüğü gören genç kadın gözyaşlarını tutamadı.

Genç kadın gerçekten deneme yaptıklarını sanmıştı, aslında her şey gerçekti. Yüzüğü gören genç kadın gözyaşlarını tutamadı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın