onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul’da Bir İlkokulun Öğretmenleri Hayatımıza Renk Kattı: Her Güne Farklı Renkte Kombin Yaptılar

İstanbul’da Bir İlkokulun Öğretmenleri Hayatımıza Renk Kattı: Her Güne Farklı Renkte Kombin Yaptılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2025 - 14:26

İçerik Devam Ediyor

@tokiosmangaziilkokulu adlı Instagram hesabından paylaşılan video tebessüm ettirdi. Okulun kadın öğretmenleri kendi aralarında anlaşarak harika bir akıma imza atmıştı. Bir hafta boyunca aynı renk giyinen öğretmenler güzel görüntülere vesile oldu. Öğrencilerden de olumlu geri dönüşler aldıkları kesindi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğretmenler her gün için ayrı bir renk seçmiş ve hepsi o rengi giymişti.

Öğretmenler her gün için ayrı bir renk seçmiş ve hepsi o rengi giymişti.

Bir arada, renklerin de eşliğinde görsel şölen yarattılar.

Bir arada, renklerin de eşliğinde görsel şölen yarattılar.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın