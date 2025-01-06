İstanbul’da Bir İlkokulun Öğretmenleri Hayatımıza Renk Kattı: Her Güne Farklı Renkte Kombin Yaptılar

@tokiosmangaziilkokulu adlı Instagram hesabından paylaşılan video tebessüm ettirdi. Okulun kadın öğretmenleri kendi aralarında anlaşarak harika bir akıma imza atmıştı. Bir hafta boyunca aynı renk giyinen öğretmenler güzel görüntülere vesile oldu. Öğrencilerden de olumlu geri dönüşler aldıkları kesindi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Öğretmenler her gün için ayrı bir renk seçmiş ve hepsi o rengi giymişti.
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Bir arada, renklerin de eşliğinde görsel şölen yarattılar.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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