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Kınada Bile Tasarruf Tedbirleri: Bir Kınada Verilen Paketin İçinden Çıkan Miktar Güldürdü

Kınada Bile Tasarruf Tedbirleri: Bir Kınada Verilen Paketin İçinden Çıkan Miktar Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2025 - 15:48

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Eski yılların bolluğuna nazaran artık aklımıza gelecek her şeyde azalma gördük. Ancak kına gecelerinde verilen kınalarda da bunu yaşayacağımızı düşünememiştik. Bir kına gecesinde verilen paket sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların diline düştü. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?

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Kına gecesinde verilen paket bu şekildeydi ancak içinden çıkacak olan kına tam anlamıyla sürpriz oldu.

Kına gecesinde verilen paket bu şekildeydi ancak içinden çıkacak olan kına tam anlamıyla sürpriz oldu.

Paketten çıkan kına fotoğraftaki gibiydi. Bunu paylaşan kullanıcı “Bu ne pardon?” notunu düştü.

Paketten çıkan kına fotoğraftaki gibiydi. Bunu paylaşan kullanıcı “Bu ne pardon?” notunu düştü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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