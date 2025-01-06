Kınada Bile Tasarruf Tedbirleri: Bir Kınada Verilen Paketin İçinden Çıkan Miktar Güldürdü

Eski yılların bolluğuna nazaran artık aklımıza gelecek her şeyde azalma gördük. Ancak kına gecelerinde verilen kınalarda da bunu yaşayacağımızı düşünememiştik. Bir kına gecesinde verilen paket sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların diline düştü. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz?