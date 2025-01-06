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İstanbul’da Toplu Taşımaya Binen Tatlı Köpeğin Koltukta Uyuduğu Anlar İlgi Gördü

İstanbul’da Toplu Taşımaya Binen Tatlı Köpeğin Koltukta Uyuduğu Anlar İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2025 - 14:57

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Patili dostlarımızın özellikle İstanbul’da özgürce yaşadığı anlarla sık sık sosyal medyada karşılıyoruz. Kimi şehirlerimizde evcil hayvanlar sahipleriyle dahi toplu taşımalara alınmazken İstanbul’da sokak hayvanları istedikleri yere gidebiliyor. Tabii ki vatandaşların da anlayışıyla bu güzel anlara şahit oluyoruz. Şimdiyse Bağcılar’da yaşanan bir olayla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Bağcılar’da otobüse binen tatlı köpek bir de koltuklara geçip temiz bir uyku çekmişti.

Bağcılar’da otobüse binen tatlı köpek bir de koltuklara geçip temiz bir uyku çekmişti.

Yolcular tatlı köpeği rahatsız etmedi ve başına okşayarak diğer boş alanlara geçmeyi tercih etti.

Yolcular tatlı köpeği rahatsız etmedi ve başına okşayarak diğer boş alanlara geçmeyi tercih etti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ne demek

yavrum sıcak yeri görünce ne güzel mayışmış

ömer

Böyle son durağa kadar gitmişliğim var şoför uyandırdı istanbulda büyük sıkıntı uyan kardeş durağı kaçıracaksın 😅😅😅