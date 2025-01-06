İstanbul’da Toplu Taşımaya Binen Tatlı Köpeğin Koltukta Uyuduğu Anlar İlgi Gördü

Patili dostlarımızın özellikle İstanbul’da özgürce yaşadığı anlarla sık sık sosyal medyada karşılıyoruz. Kimi şehirlerimizde evcil hayvanlar sahipleriyle dahi toplu taşımalara alınmazken İstanbul’da sokak hayvanları istedikleri yere gidebiliyor. Tabii ki vatandaşların da anlayışıyla bu güzel anlara şahit oluyoruz. Şimdiyse Bağcılar’da yaşanan bir olayla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.