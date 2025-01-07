TikTok Akımına Son Noktayı Koydu: Beş Kız Babası Olan Adam Neler Yaşadığını Anlattı

Akımlar mecrası TikTok’ta son birkaç aydır “ben kız babasıyım” adlı bir akım popüler durumda. Kız babası olmamın getirilerini anlatan babalar kahkahaları topluyor. Şimdiyse akımın yeni üyesi @mervemuhaciroglu adlı TikTok kullanıcısının babasıydı. Beş kızı olan baba bir de eşini düşününce altı kadınla aynı evde yaşıyordu. Gelin nelerden dert yanmış birlikte bakalım.