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TikTok Akımına Son Noktayı Koydu: Beş Kız Babası Olan Adam Neler Yaşadığını Anlattı

TikTok Akımına Son Noktayı Koydu: Beş Kız Babası Olan Adam Neler Yaşadığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.01.2025 - 17:45

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Akımlar mecrası TikTok’ta son birkaç aydır “ben kız babasıyım” adlı bir akım popüler durumda. Kız babası olmamın getirilerini anlatan babalar kahkahaları topluyor. Şimdiyse akımın yeni üyesi @mervemuhaciroglu adlı TikTok kullanıcısının babasıydı. Beş kızı olan baba bir de eşini düşününce altı kadınla aynı evde yaşıyordu. Gelin nelerden dert yanmış birlikte bakalım.

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Tatlı babaya güler yüzünden dolayı beğeniler yağarken dertlerinden biri ise yerlere dökülen saçlardı.

Tatlı babaya güler yüzünden dolayı beğeniler yağarken dertlerinden biri ise yerlere dökülen saçlardı.

E tabii bir diğer şikayeti ise olmaza olmaz biliyorsunuz, para yetiştirememesiydi.

E tabii bir diğer şikayeti ise olmaza olmaz biliyorsunuz, para yetiştirememesiydi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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