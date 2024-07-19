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Herkes İsyanda! Amerika'daki Vatandaşların Tükettiği Plastik Misali Bükülebilen Meyveler Tartışma Yarattı

Herkes İsyanda! Amerika'daki Vatandaşların Tükettiği Plastik Misali Bükülebilen Meyveler Tartışma Yarattı

Amerika Birleşik Devletleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 16:40

ABD'deki vatandaşlar yerel marketlerden aldıkları meyvelerin adeta bir plastik gibi bükülebildiğini fark edince ortalık karıştı. Gıda sıkıntısı yaşandığı şu son günlerde vatandaşlar 'Ne yediriyorsunuz bize?' demekten kendilerini alıkoyamadı!

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GDO'lu gıdalar hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde olan konulardan bir tanesi.

GDO'lu gıdalar hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde olan konulardan bir tanesi.

Fakat TikTok'ta son zamanlarda konuşulan konulardan biri olan 'kauçuk' meyveleri görünce gerçek anlamda dumur olacaksınız. Kullanıcıların iddiasına göre bu meyveler sadece GDO'lu olmamakla birlikte bildiğiniz yapay.

Fakat TikTok'ta son zamanlarda konuşulan konulardan biri olan 'kauçuk' meyveleri görünce gerçek anlamda dumur olacaksınız. Kullanıcıların iddiasına göre bu meyveler sadece GDO'lu olmamakla birlikte bildiğiniz yapay.

Lokal marketlerden alınan bu meyvelerin adeta bir plastik oyuncak misali büküldüğü görülüyor. Kullanıcılar bu meyvelerin nasıl yeneceği konusunda ise son derece şüpheci.

Lokal marketlerden alınan bu meyvelerin adeta bir plastik oyuncak misali büküldüğü görülüyor. Kullanıcılar bu meyvelerin nasıl yeneceği konusunda ise son derece şüpheci.

'Bize ne satıyorsunuz?' minvalinde sorular sorarak Amerika'daki meyve toptancılarının nereye varmaya çalıştığını sorgulayan tüketiciler ise 'meyveye hasret' olduklarını söylüyor.

'Bize ne satıyorsunuz?' minvalinde sorular sorarak Amerika'daki meyve toptancılarının nereye varmaya çalıştığını sorgulayan tüketiciler ise 'meyveye hasret' olduklarını söylüyor.

İsterseniz o videoyu hep beraber izleyelim👇

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Mirliva RA

çocukken yediğim karpuzları özlüyorum, aromasını kokusunu.. Ne kadar üzücü ki şimdiki nesil ve sonrakiler asla asla karpuzun nasıl koktuğunu, aromasının nası... Devamını Gör

Melih Ulutaş

Biz iyimişiz gene