Herkes İsyanda! Amerika'daki Vatandaşların Tükettiği Plastik Misali Bükülebilen Meyveler Tartışma Yarattı

ABD'deki vatandaşlar yerel marketlerden aldıkları meyvelerin adeta bir plastik gibi bükülebildiğini fark edince ortalık karıştı. Gıda sıkıntısı yaşandığı şu son günlerde vatandaşlar 'Ne yediriyorsunuz bize?' demekten kendilerini alıkoyamadı!

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