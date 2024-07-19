Herkes İsyanda! Amerika'daki Vatandaşların Tükettiği Plastik Misali Bükülebilen Meyveler Tartışma Yarattı
Herkes İsyanda! Amerika'daki Vatandaşların Tükettiği Plastik Misali Bükülebilen Meyveler Tartışma Yarattı
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GDO'lu gıdalar hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde olan konulardan bir tanesi.
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Fakat TikTok'ta son zamanlarda konuşulan konulardan biri olan 'kauçuk' meyveleri görünce gerçek anlamda dumur olacaksınız. Kullanıcıların iddiasına göre bu meyveler sadece GDO'lu olmamakla birlikte bildiğiniz yapay.
Lokal marketlerden alınan bu meyvelerin adeta bir plastik oyuncak misali büküldüğü görülüyor. Kullanıcılar bu meyvelerin nasıl yeneceği konusunda ise son derece şüpheci.
'Bize ne satıyorsunuz?' minvalinde sorular sorarak Amerika'daki meyve toptancılarının nereye varmaya çalıştığını sorgulayan tüketiciler ise 'meyveye hasret' olduklarını söylüyor.
İsterseniz o videoyu hep beraber izleyelim👇
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