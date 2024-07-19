Dişimizin Kovuğuna Yetmez! Alaçatı'daki Bir Beach'te Satılan 520 TL'lik Dürümü Görünce Afallayabilirsiniz
Dişimizin Kovuğuna Yetmez! Alaçatı'daki Bir Beach'te Satılan 520 TL'lik Dürümü Görünce Afallayabilirsiniz
Bodrum, Alaçatı ve diğer tatil mekanlarında gündem olan adisyonlar ve yemek fiyatlarını görüyoruz. Fakat Alaçatı'da bir beach'te 520 TL'lik dürüm bu sefer sinirlerinizi fena bozabilir!
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Kaynak: İzmirde Vatandaş
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Yaz sezonu başladığından bu yana Alaçatı'daki fiyatlardan bir çoğumuz haberdarız.
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Geçtiğimiz günlerde bir beach clup'ta yenilen dürümün 520 TL olması tepki çekti. Hesabın bu denli kabarık olması 'Buraya turistler bile gelemez' dedirtti!
Diğer kullanıcılar bu 'yemeğe' nasıl tepki vermiş, gelin beraber bakalım👇
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