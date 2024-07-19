Dişimizin Kovuğuna Yetmez! Alaçatı'daki Bir Beach'te Satılan 520 TL'lik Dürümü Görünce Afallayabilirsiniz

Bodrum, Alaçatı ve diğer tatil mekanlarında gündem olan adisyonlar ve yemek fiyatlarını görüyoruz. Fakat Alaçatı'da bir beach'te 520 TL'lik dürüm bu sefer sinirlerinizi fena bozabilir!

Buyrun👇

Kaynak: İzmirde Vatandaş