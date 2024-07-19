6 Kilo Kaybetti! Wanda Nara'yla Ayrıldıktan Sonra Mauro Icardi'nin Depresyona Girdiği İddia Edildi
6 Kilo Kaybetti! Wanda Nara'yla Ayrıldıktan Sonra Mauro Icardi'nin Depresyona Girdiği İddia Edildi
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin depresyona girdiği iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile ayrılmasıyla gündeme gelen başarılı futbolcunun 'iştahsız' ve 'depresyonda' olduğu iddia edildi.
Kaynak: Kontra Spor
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Son zamanlarda futboldaki başarısından ziyade magazin olaylarıyla gündeme gelen Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan pek bi' çalkantılı ilişkisiyle de konuşuluyor.
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Hatırlarsanız Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını açıklamış ve 2008 yılında evlilik yaşadığı Maxi Lopez'i Instagram'dan takibe almıştı.
Gazeteci Gustavo Mendez, ayrılık sonrası Icardi'nin sağlık durumunda 'kötüleşme' olduğunu dile getirdi.
Yazısında ayrılık sonrası Icardi'nin yemeden içmeden kesildiğini ve depresyona girdiğini dile getirdi. Bu süreçte de 6 kilo kaybettiğinin altı çizildi.
Fakat Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi için şunları söylüyor:
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