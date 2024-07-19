6 Kilo Kaybetti! Wanda Nara'yla Ayrıldıktan Sonra Mauro Icardi'nin Depresyona Girdiği İddia Edildi

'Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. wFiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz' diye konuştu.