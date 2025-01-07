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13 Bin TL Maaş Alan ve 56 Yaşında İş Arayan Emekli Vatandaş Sokak Röportajında İsyan Etti

13 Bin TL Maaş Alan ve 56 Yaşında İş Arayan Emekli Vatandaş Sokak Röportajında İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.01.2025 - 19:24

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Açıklanan zamlarla birlikte 2025 yılına buruk bir merhaba dedik. Asgari ücretten, emekli maaşlarından, özel sektöre vatandaşlar geçim sıkıntılarını dile getirmeye ve maaşlara isyan etmeye devam ediyor. Sokak röportajlarında mikrofonlara konuşan vatandaşların gidişattan şikayetçi olduğu görülüyor. Sokak54 mikrofonlarına konuşan 56 yaşındaki emekli de onlardan biri. 

Gelin detaylara geçelim. 👇

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İşkur’dan yeni çıktığını söyleyen vatandaş 56 yaşında olduğunu ve 13 bin 200 TL emekli maaşı aldığını dile getirdi.

İşkur’dan yeni çıktığını söyleyen vatandaş 56 yaşında olduğunu ve 13 bin 200 TL emekli maaşı aldığını dile getirdi.

“Emekliler mezarda rahatlayacak” diyen vatandaş, “Bize müstahak, az bile” demeyi de es geçmedi.

“Emekliler mezarda rahatlayacak” diyen vatandaş, “Bize müstahak, az bile” demeyi de es geçmedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bozkurt

Firmalar işçi alırken yaş aralığını 18-45 olarak belirler fakat Türkiye'de emeklilik yaşı 58-65. Prim dolsa bile yaşı beklemek zorundasın. O yaştan sonra kim... Devamını Gör

ken bal

dev huzur evleri gerek artık bize o paraya anca öyle biyerde yaşar emekli.

portside

Son maddeye dikkat lütfen 60 yaş ve üzeri olmalı*Yaşam ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor olması*Kendine bakabiliyor olması*Akıl sağlığı yerinde olmalı*... Devamını Gör

a

Tercih yaparken cüzdana bakıcaksın demişti Ali Tezel yılşar önce. Çok doğru bir görüş.