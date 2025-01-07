13 Bin TL Maaş Alan ve 56 Yaşında İş Arayan Emekli Vatandaş Sokak Röportajında İsyan Etti

Açıklanan zamlarla birlikte 2025 yılına buruk bir merhaba dedik. Asgari ücretten, emekli maaşlarından, özel sektöre vatandaşlar geçim sıkıntılarını dile getirmeye ve maaşlara isyan etmeye devam ediyor. Sokak röportajlarında mikrofonlara konuşan vatandaşların gidişattan şikayetçi olduğu görülüyor. Sokak54 mikrofonlarına konuşan 56 yaşındaki emekli de onlardan biri.

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