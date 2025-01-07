13 Bin TL Maaş Alan ve 56 Yaşında İş Arayan Emekli Vatandaş Sokak Röportajında İsyan Etti

Açıklanan zamlarla birlikte 2025 yılına buruk bir merhaba dedik. Asgari ücretten, emekli maaşlarından, özel sektöre vatandaşlar geçim sıkıntılarını dile getirmeye ve maaşlara isyan etmeye devam ediyor. Sokak röportajlarında mikrofonlara konuşan vatandaşların gidişattan şikayetçi olduğu görülüyor. Sokak54 mikrofonlarına konuşan 56 yaşındaki emekli de onlardan biri.
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İşkur’dan yeni çıktığını söyleyen vatandaş 56 yaşında olduğunu ve 13 bin 200 TL emekli maaşı aldığını dile getirdi.
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“Emekliler mezarda rahatlayacak” diyen vatandaş, “Bize müstahak, az bile” demeyi de es geçmedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Firmalar işçi alırken yaş aralığını 18-45 olarak belirler fakat Türkiye'de emeklilik yaşı 58-65. Prim dolsa bile yaşı beklemek zorundasın. O yaştan sonra kim... Devamını Gör
dev huzur evleri gerek artık bize o paraya anca öyle biyerde yaşar emekli.
Son maddeye dikkat lütfen 60 yaş ve üzeri olmalı*Yaşam ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor olması*Kendine bakabiliyor olması*Akıl sağlığı yerinde olmalı*... Devamını Gör
Tercih yaparken cüzdana bakıcaksın demişti Ali Tezel yılşar önce. Çok doğru bir görüş.