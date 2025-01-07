“Allah Kurtarmış”: Nişan Magnetinde Oğlunun Adı Gelininin Altında Yazıyor Diye Nişan Attırdı

Nikahlar için magnet hazırlayan işletmeci bir kadın başına gelen bir olayı paylaştı. Kısa sürede ilgi gören hikayeyi duyuyunca sizler de şoke olacaksınız. Doğruluğunu da sorgulayacaksınız. Gelin detaylara geçelim. Düşünceleriniz içinse yorumlarda buluşalım!
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İşletmeci kadın, magnette gelinin adı yukarıda damadın adı da altta yazdığı için kayınvalidenin sıkıntı çıkardığını anlattı.
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Oğlunun isminin altta yazmasını kabul etmeyen kayınvalide sebebiyle nişan atıldığını da ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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