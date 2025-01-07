Küfür Bu Kadar Can Yakmazdı: Spagettinin Ortadan Kırıldığını Gören İtalyanların Verdiği Tepkiler

İtalyanlar için makarnanın önemi sorgulanamaz. Ne ketçap sıkılmasını kabul edebilirler, ne de spagettinin ortadan ikiye kırılmasını. Onlar için makarna konusu biraz hassas. Şimdiyse tam da bu konuya örnek olacak bir derlemeyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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İtalyanların yanında spagetti yaparken ortadan ikiye kıranlar ne tepki verdiklerini kayda almıştı.
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Hepsinin yaşadığı şok yüzlerinden okunuyordu. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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