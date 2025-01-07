onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Küfür Bu Kadar Can Yakmazdı: Spagettinin Ortadan Kırıldığını Gören İtalyanların Verdiği Tepkiler

Küfür Bu Kadar Can Yakmazdı: Spagettinin Ortadan Kırıldığını Gören İtalyanların Verdiği Tepkiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.01.2025 - 21:39

İçerik Devam Ediyor

İtalyanlar için makarnanın önemi sorgulanamaz. Ne ketçap sıkılmasını kabul edebilirler, ne de spagettinin ortadan ikiye kırılmasını. Onlar için makarna konusu biraz hassas. Şimdiyse tam da bu konuya örnek olacak bir derlemeyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalyanların yanında spagetti yaparken ortadan ikiye kıranlar ne tepki verdiklerini kayda almıştı.

İtalyanların yanında spagetti yaparken ortadan ikiye kıranlar ne tepki verdiklerini kayda almıştı.

Hepsinin yaşadığı şok yüzlerinden okunuyordu. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Hepsinin yaşadığı şok yüzlerinden okunuyordu. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın