Küfür Bu Kadar Can Yakmazdı: Spagettinin Ortadan Kırıldığını Gören İtalyanların Verdiği Tepkiler

İtalyanlar için makarnanın önemi sorgulanamaz. Ne ketçap sıkılmasını kabul edebilirler, ne de spagettinin ortadan ikiye kırılmasını. Onlar için makarna konusu biraz hassas. Şimdiyse tam da bu konuya örnek olacak bir derlemeyle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.