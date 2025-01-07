Profesyonel Fotoğraf Çekiminde İlhan Şen ile Birlikte Poz Veren Beyaz At, “Ben de Buradayım” Dedi

@kayrasercan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan fotoğrafçı, Kapadokya’da İlhan Şen ile bir çekim gerçekleştirirken harika anlar yakalamış oldu. Ünlü oyuncumuz İlhan Şen arabaya yaslanmış poz verirken atlar koşmaya başlayacak ve çekim için kareler alınacaktı. Atlar arasından kendini belli etmek isteyen dünyalar tatlısı bir dostumuz ise adeta şov yaptı. Gelin detaylara geçelim.