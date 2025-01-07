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Profesyonel Fotoğraf Çekiminde İlhan Şen ile Birlikte Poz Veren Beyaz At, “Ben de Buradayım” Dedi

Profesyonel Fotoğraf Çekiminde İlhan Şen ile Birlikte Poz Veren Beyaz At, “Ben de Buradayım” Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.01.2025 - 23:03

İçerik Devam Ediyor

@kayrasercan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan fotoğrafçı, Kapadokya’da İlhan Şen ile bir çekim gerçekleştirirken harika anlar yakalamış oldu. Ünlü oyuncumuz İlhan Şen arabaya yaslanmış poz verirken atlar koşmaya başlayacak ve çekim için kareler alınacaktı. Atlar arasından kendini belli etmek isteyen dünyalar tatlısı bir dostumuz ise adeta şov yaptı. Gelin detaylara geçelim.

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Bütün atlar kahverengiyken kendisi beyaz olarak bir fark yaratmıştı zaten ancak yetmemiş olacak ki bir de poz vereyim dedi.

Bütün atlar kahverengiyken kendisi beyaz olarak bir fark yaratmıştı zaten ancak yetmemiş olacak ki bir de poz vereyim dedi.

Kadraja bakarak koşan at farklı olduğunu kanıtlamış oldu. Ortaya çıkan fotoğraflara da videoya da bayıldık!

Kadraja bakarak koşan at farklı olduğunu kanıtlamış oldu. Ortaya çıkan fotoğraflara da videoya da bayıldık!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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