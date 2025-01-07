Önündeki Kurye Ayranı Düşürdü, Diğer Motosikletli Patlattı: Kendi ise Ayrana Bulandı

@bakisezek adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motosiklet sürücüsü trafikte başına gelen olayı paylaşmasıyla viral oldu. Olayda üç motosikletli yer alıyordu. İlginç olan ise tam olarak da buydu. Bir kurye paketleri taşırken çanta açık kalmıştı ve ayran yere düşmüştü. Gelin devamında neler yaşanmış birlikte öğrenelim.