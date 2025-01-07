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Önündeki Kurye Ayranı Düşürdü, Diğer Motosikletli Patlattı: Kendi ise Ayrana Bulandı

Önündeki Kurye Ayranı Düşürdü, Diğer Motosikletli Patlattı: Kendi ise Ayrana Bulandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.01.2025 - 23:40

İçerik Devam Ediyor

@bakisezek adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motosiklet sürücüsü trafikte başına gelen olayı paylaşmasıyla viral oldu. Olayda üç motosikletli yer alıyordu. İlginç olan ise tam olarak da buydu. Bir kurye paketleri taşırken çanta açık kalmıştı ve ayran yere düşmüştü. Gelin devamında neler yaşanmış birlikte öğrenelim.

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Kuryenin düşürdüğü ayranı bir başka motosikletli ezince patladı.

Kuryenin düşürdüğü ayranı bir başka motosikletli ezince patladı.

Video sahibi motosikletli ise ayranın üstüne patladığı kişi rolündeydi…

Video sahibi motosikletli ise ayranın üstüne patladığı kişi rolündeydi…

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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