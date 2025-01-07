Önündeki Kurye Ayranı Düşürdü, Diğer Motosikletli Patlattı: Kendi ise Ayrana Bulandı

@bakisezek adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motosiklet sürücüsü trafikte başına gelen olayı paylaşmasıyla viral oldu. Olayda üç motosikletli yer alıyordu. İlginç olan ise tam olarak da buydu. Bir kurye paketleri taşırken çanta açık kalmıştı ve ayran yere düşmüştü. Gelin devamında neler yaşanmış birlikte öğrenelim.
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Kuryenin düşürdüğü ayranı bir başka motosikletli ezince patladı.
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Video sahibi motosikletli ise ayranın üstüne patladığı kişi rolündeydi…
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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