Torunlarına Gelin ve Damat Seçen Büyükanne Adaylara Verdiği Tepkilerle Kahkahaları Topladı

Batuhan Şaraplı adlı içerik üreticisi büyükannesine gelin seçtirdiği bir video paylaşmasıyla viral olmuştu. Şimdiyse serinin ikincisini çekti. Bu videoda ise kuzeni de onlara eşlik ediyordu. Büyükanne ise hem damat hem gelin seçecekti. Gösterilen fotoğraflara karşı dürüst tepkiler veren tatlı teyzeye bizler bayıldık. Gelin detaylara geçelim.