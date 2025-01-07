Torunlarına Gelin ve Damat Seçen Büyükanne Adaylara Verdiği Tepkilerle Kahkahaları Topladı

Batuhan Şaraplı adlı içerik üreticisi büyükannesine gelin seçtirdiği bir video paylaşmasıyla viral olmuştu. Şimdiyse serinin ikincisini çekti. Bu videoda ise kuzeni de onlara eşlik ediyordu. Büyükanne ise hem damat hem gelin seçecekti. Gösterilen fotoğraflara karşı dürüst tepkiler veren tatlı teyzeye bizler bayıldık. Gelin detaylara geçelim.
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Torunların seçtiği fotoğraflar büyükannelerinin kayıtsız kalabileceği türden değildi.
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Hal böyle olunca büyükanne de yorumlarını esirgemedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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