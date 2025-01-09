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Kedisinin Tepkisini Ölçmek İçin Bayılma Taklidi Yaptı: Kedisi Saçlarından Tutarak Kaldırmak İstedi

Kedisinin Tepkisini Ölçmek İçin Bayılma Taklidi Yaptı: Kedisi Saçlarından Tutarak Kaldırmak İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.01.2025 - 09:39

İçerik Devam Ediyor

@kubikcik adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, kedisiyle paylaşım yaptı. Tatlı kedisinin kendisine bir şey olsa ne yapacağını merak ediyordu. Bu sebeple bayılma numarası yapmaya karar verdi. Kedisinin tepkisi anbean videoya yansıdı. Gelin detaylara geçelim!

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Tatlı kedi sahibini öyle görünce yanına giderek saçlarından tuttu ve kaldırmak istedi.

Tatlı kedi sahibini öyle görünce yanına giderek saçlarından tuttu ve kaldırmak istedi.

Sahibi de beklediği tepkiyi almış olacak ki, ona sıkı sıkı sarıldı.

Sahibi de beklediği tepkiyi almış olacak ki, ona sıkı sıkı sarıldı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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