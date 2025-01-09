Kedisinin Tepkisini Ölçmek İçin Bayılma Taklidi Yaptı: Kedisi Saçlarından Tutarak Kaldırmak İstedi

@kubikcik adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, kedisiyle paylaşım yaptı. Tatlı kedisinin kendisine bir şey olsa ne yapacağını merak ediyordu. Bu sebeple bayılma numarası yapmaya karar verdi. Kedisinin tepkisi anbean videoya yansıdı. Gelin detaylara geçelim!