Balkondan Giren Muhabbet Kuşunu Görünce Şaşkınlıktan Ağzı Açık Kalan Kedi O Anlarıyla Güldürdü

Patili dostlarımız bazen öyle tepkiler veriyor ki, adeta insan gibi davranıyor. Şimdiyse bu duruma örnek niteliğinde bir videoyla karşınızdayız. Balkonda oturan genç bir kadın, yanına muhabbet kuşu geldiğini görünce şaşkınlığıyla video çekmeye başlamıştı. “40 yılda bir başıma gelecek olay” diyen kadın şaşkınlığını kedisiyle paylaşmak istemişti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.