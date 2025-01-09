Balkondan Giren Muhabbet Kuşunu Görünce Şaşkınlıktan Ağzı Açık Kalan Kedi O Anlarıyla Güldürdü

Patili dostlarımız bazen öyle tepkiler veriyor ki, adeta insan gibi davranıyor. Şimdiyse bu duruma örnek niteliğinde bir videoyla karşınızdayız. Balkonda oturan genç bir kadın, yanına muhabbet kuşu geldiğini görünce şaşkınlığıyla video çekmeye başlamıştı. “40 yılda bir başıma gelecek olay” diyen kadın şaşkınlığını kedisiyle paylaşmak istemişti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.
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Genç kadın “Bak kuşumuz oldu” diyerek balkondan içeri girince kedisinin ağzı açık kalmıştı.
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Neye uğradığını, kuşun nereden geldiğini, gidip gitmeyeceğini anlayamayan kedi o anlarıyla herkesi güldürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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