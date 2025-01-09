Kararsız Gurbetçi Gündem Oldu: Önce Türkiye’de Yaşam Zor Dedi Sonrasında da Yönetimi Övdü

Öteki Görüş mikrofonlarına konuşan bir gurbetçinin söyledikleri kafa karıştırdı. Söze Türkiye’de geçimin zor olduğunu, maaşlara zam gelmesi gerektiğini söyleyerek başlamıştı. Ardından ise 180 derece bir düşünce değişimi yaşayarak aslında yönetimi beğendiğini söyledi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Maaşların en az 35-40 bin TL olması gerektiğini söyleyen kadın, kiraların da çok pahalı olduğunu ifade etmiş ve düşmesi gerektiğini belirtmişti.
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Ardından ise dışarıdan bir vatandaş röportaja müdahale edince, “Ben Avrupa’ya isyan ediyorum, Türkiye’ye değil. Ülkemizin yönetimine hayranım. Erdoğan’a selamlar.” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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