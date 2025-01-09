Kararsız Gurbetçi Gündem Oldu: Önce Türkiye’de Yaşam Zor Dedi Sonrasında da Yönetimi Övdü

Öteki Görüş mikrofonlarına konuşan bir gurbetçinin söyledikleri kafa karıştırdı. Söze Türkiye’de geçimin zor olduğunu, maaşlara zam gelmesi gerektiğini söyleyerek başlamıştı. Ardından ise 180 derece bir düşünce değişimi yaşayarak aslında yönetimi beğendiğini söyledi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?