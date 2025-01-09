Vanlı, Bitlisli, Mardinli ve İzmirli Gençlerin İsimleri Telaffuz Farklılıkları Kahkahaları Topladı

Ülkemizin her bölgesinin kendine has bir ağzı var. Ege bölgesinin ağzı bir başkayken, Doğu’da yer alan illerimizin bir başka. Bir kız arkadaş grubu da farklılıkları göstermek için paylaşım yaptı. Gençler hem güldüler, hem de güldürdüler. O anlara @ladyynursee_ adlı Instagram hesabında yer verdiler. Gelin detaylara geçelim.