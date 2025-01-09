Vanlı, Bitlisli, Mardinli ve İzmirli Gençlerin İsimleri Telaffuz Farklılıkları Kahkahaları Topladı

Ülkemizin her bölgesinin kendine has bir ağzı var. Ege bölgesinin ağzı bir başkayken, Doğu’da yer alan illerimizin bir başka. Bir kız arkadaş grubu da farklılıkları göstermek için paylaşım yaptı. Gençler hem güldüler, hem de güldürdüler. O anlara @ladyynursee_ adlı Instagram hesabında yer verdiler. Gelin detaylara geçelim.
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Öncelikle memleketler, Van, Bitlis, Mardin ve İzmir’di.
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İzmirli genç isimleri söylüyor arkadaşları da kendi şehirlerindeki ağızlara göre dile getiriyordu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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