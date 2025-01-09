İyi İnsanlar İyi ki Var: 3 Çocuğuyla Yaşayan Anneye Yardım Eli Uzatan Kanatsız Melekler Tebessüm Ettirdi

Onur Akman adlı TikTok kullanıcısı 3 çocuğuyla yaşayan bir anneyi ziyaret ettiklerini Aralık ayında paylaşmıştı. İçerik üreticisi ellerinden geleni yapacaklarını ve evlerini yenileyeceklerini söylemişti. Şimdiyse mutlu sonu paylaştı. Bizlere de “iyi insanlar iyi ki var” dedirtti. Gelin detaylara geçelim.
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Evin banyosu, salonu, mutfağı ve odası derken baştan aşağı bir değişim söz konusuydu.
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Çocukların mutlulukları ise her şeye değerdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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