onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İyi İnsanlar İyi ki Var: 3 Çocuğuyla Yaşayan Anneye Yardım Eli Uzatan Kanatsız Melekler Tebessüm Ettirdi

İyi İnsanlar İyi ki Var: 3 Çocuğuyla Yaşayan Anneye Yardım Eli Uzatan Kanatsız Melekler Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.01.2025 - 15:09

İçerik Devam Ediyor

Onur Akman adlı TikTok kullanıcısı 3 çocuğuyla yaşayan bir anneyi ziyaret ettiklerini Aralık ayında paylaşmıştı. İçerik üreticisi ellerinden geleni yapacaklarını ve evlerini yenileyeceklerini söylemişti. Şimdiyse mutlu sonu paylaştı. Bizlere de “iyi insanlar iyi ki var” dedirtti. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evin banyosu, salonu, mutfağı ve odası derken baştan aşağı bir değişim söz konusuydu.

Evin banyosu, salonu, mutfağı ve odası derken baştan aşağı bir değişim söz konusuydu.

Çocukların mutlulukları ise her şeye değerdi.

Çocukların mutlulukları ise her şeye değerdi.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın