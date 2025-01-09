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Almanya’da Yaşayan Bir Türk Vergiye Verilen Önemi Paylaştı: Yenidoğan Bebeğe Gelen İlk Şey Vergi Numarası

Almanya’da Yaşayan Bir Türk Vergiye Verilen Önemi Paylaştı: Yenidoğan Bebeğe Gelen İlk Şey Vergi Numarası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.01.2025 - 14:37

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@gunalyigit adlı Instagram hesabından içerikler üreten kişi, yenidoğan bebekleriyle birlikte yaşadıkları bir olayı paylaştı. Almanya’da verginin önemi de kanıtlayan paylaşım kısa sürede etkileşim aldı. Yiğit Günal, bebekleri doğar doğmaz eve gelen ilk kargosunun vergi numarası olduğunu anlatmıştı. Bebeğin henüz ne kimliği ne pasaportu vardı ancak vergi numarası hemen ailesine ulaşmıştı.

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Günal, daha kimliği ve pasaportu bile gelmeden vergi numarasının gelmesine şaşırdığını ifade etti.

Günal, daha kimliği ve pasaportu bile gelmeden vergi numarasının gelmesine şaşırdığını ifade etti.

“Henüz kendisinin doğduğundan bile haber yok, doğum kaydı, hiçbir şeyi yok. Eve gelen posta vergi dairesinden.” sözlerini kullandı.

“Henüz kendisinin doğduğundan bile haber yok, doğum kaydı, hiçbir şeyi yok. Eve gelen posta vergi dairesinden.” sözlerini kullandı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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withlove

Yok öyle beleşe doğmak, aynen :D