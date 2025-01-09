Almanya’da Yaşayan Bir Türk Vergiye Verilen Önemi Paylaştı: Yenidoğan Bebeğe Gelen İlk Şey Vergi Numarası

@gunalyigit adlı Instagram hesabından içerikler üreten kişi, yenidoğan bebekleriyle birlikte yaşadıkları bir olayı paylaştı. Almanya’da verginin önemi de kanıtlayan paylaşım kısa sürede etkileşim aldı. Yiğit Günal, bebekleri doğar doğmaz eve gelen ilk kargosunun vergi numarası olduğunu anlatmıştı. Bebeğin henüz ne kimliği ne pasaportu vardı ancak vergi numarası hemen ailesine ulaşmıştı.