2025 İçin Dilek Listesi Hazırlayan Gençler Babalarının Dilek Listesini de Paylaşınca Viral Oldu

2025’e girerken kimilerimiz 12 üzüm yiyerek dileklerini diledi, kimilerimiz de vision board’lar hazırladı. Vision board ne diyecek olursanız, 2025’te hayatınızda olmasını istediğiniz şeylerden oluşturduğunuz bir dilek listesi ya da hayal panosu diyebiliriz. @sabrinaspasia adlı TikTok kullanıcısı da hem kendinin hem de babasının hayal panosunu paylaştı. Babası şaşırtmamıştı… Gelin detaylara geçelim.