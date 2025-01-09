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2025 İçin Dilek Listesi Hazırlayan Gençler Babalarının Dilek Listesini de Paylaşınca Viral Oldu

2025 İçin Dilek Listesi Hazırlayan Gençler Babalarının Dilek Listesini de Paylaşınca Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.01.2025 - 15:40

İçerik Devam Ediyor

2025’e girerken kimilerimiz 12 üzüm yiyerek dileklerini diledi, kimilerimiz de vision board’lar hazırladı. Vision board ne diyecek olursanız, 2025’te hayatınızda olmasını istediğiniz şeylerden oluşturduğunuz bir dilek listesi ya da hayal panosu diyebiliriz. @sabrinaspasia adlı TikTok kullanıcısı da hem kendinin hem de babasının hayal panosunu paylaştı. Babası şaşırtmamıştı… Gelin detaylara geçelim.

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Genç kızın hayal panosu bu şekildeydi.

Genç kızın hayal panosu bu şekildeydi.

Babasının hayal panosu ise tavuklarla, horozlarla, yumurtalarla doluydu.

Babasının hayal panosu ise tavuklarla, horozlarla, yumurtalarla doluydu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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