Kadıköy’de Denize Düşen Vatandaş ile Bir Başka Vatandaş Arasında İlginç Bir Diyalog Yaşandı: “Allah Boğmuyor”

Kadıköy’de bir vatandaş denize düştü. Çevresindeki vatandaşlar yardım edebilmek için etrafına toplandı ancak bir şey yapamadı. Bir kadın vatandaşımız ise o anları kayda aldı. Aynı zamanda denize düşen kişi ile konuşmaya başladı. Denizdeki kişi kadının sorularına verdiği yanıtlarla ilginç bir sohbete vesile oldu. Gelin detaylara geçelim.