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Kadıköy’de Denize Düşen Vatandaş ile Bir Başka Vatandaş Arasında İlginç Bir Diyalog Yaşandı: “Allah Boğmuyor”

Kadıköy’de Denize Düşen Vatandaş ile Bir Başka Vatandaş Arasında İlginç Bir Diyalog Yaşandı: “Allah Boğmuyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 09:24

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Kadıköy’de bir vatandaş denize düştü. Çevresindeki vatandaşlar yardım edebilmek için etrafına toplandı ancak bir şey yapamadı. Bir kadın vatandaşımız ise o anları kayda aldı. Aynı zamanda denize düşen kişi ile konuşmaya başladı. Denizdeki kişi kadının sorularına verdiği yanıtlarla ilginç bir sohbete vesile oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Yüzemediğini ve boğulacağını söyleyen kişiye kadın, “Nasıl duruyorsun yüzemiyorsan” demişti. Yanıt ise “Allah tutuyor bacım” oldu.

Yüzemediğini ve boğulacağını söyleyen kişiye kadın, “Nasıl duruyorsun yüzemiyorsan” demişti. Yanıt ise “Allah tutuyor bacım” oldu.

Ek olarak ise “Allah beni boğmuyor” da dedi.

Ek olarak ise “Allah beni boğmuyor” da dedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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