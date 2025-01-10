ABD’nin California Eyaletindeki Yangın Büyüyerek Devam Ediyor: 180 Bin Kişiye Tahliye Emri Verildi
ABD’nin California Eyaletindeki Yangın Büyüyerek Devam Ediyor: 180 Bin Kişiye Tahliye Emri Verildi
ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybederken, aralarında milyonlarca dolarlık evlerin de bulunduğu 2 binden fazla yapı küle döndü. Yetkililer nihai ölüm sayısını henüz bilemediklerini belirtti. Tahminlere göre yangının maliyetinin 60 milyar doları aşması bekleniyor.
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ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles County’de orman yangınları devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin hızla ilerlediği yangınlarda birçoğu milyonlarca dolarlık ev olan 2 binden fazla yapı küle döndü. Tahminlere göre yangının maliyetinin 60 milyar doları aşması bekleniyor.
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Riskli bölgelerden Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Maria Shriver gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu en az 100 bin kişi tahliye edildi. Toplamda 180 bin kişiye tahliye emri verildi. Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı'na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills’te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 6’ya yükseldi.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Palisades Yangını'nda bazı sokaklardaki yangın musluklarının suyunun bittiği yönündeki eleştirileri reddederek, yıkımın yalnızca su temininden kaynaklanmadığını söyledi. Bass, "Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu biliyoruz, ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini de biliyoruz. Şiddetli rüzgarların aynı anda alevleri ve közleri körüklemesi ve destek uçaklarının yere inmesine neden olması nedeniyle durum daha da zorlaştı. Yıkımın bu kadar kötü olmasının sebebi, benzeri görülmemiş rüzgar" dedi.
Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony Marrone yaptığı açıklamada, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County’de bu yangınlarla başa çıkabilecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi.
Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, departmanının Palisades ve Eaton yangınları için "resmi olarak California Ulusal Muhafızlarının desteğini talep ettiğini" duyurdu. Talebin Şerif departmanı aracılığıyla iletildiğini belirten Luna, Los Angeles Polis Departmanı ve Santa Monica Polis Departmanı ile birlikte çalıştıklarını söyledi. "Bu yangınlar sonucunda ek kaynaklara ihtiyaç duyabilecek diğer polis şeflerinin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olacağız" diye ekledi.
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Los Angeles İlçe Şerif Departmanının, Palisades ve Eaton yangınlarının çevresindeki bölgelerde bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulamayı umduğunu ancak bunun için yasal onaylar üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Pacific Palisades bölgesindeki yangında 17 bin 234 dönüm, Altadena'daki Eaton yangınında 13 bin 600 dönüm, San Fernando'nun kuzeyindeki Hurst yangınında 855 dönüm, Acton yakınlarındaki Lidia yangınında 348 dönüm, Hollywood Hills’teki Sunset yangınında ise 60 dönüm arazi kül oldu.
Meteoroloji uzmanları perşembe sabahı hafifleyen rüzgarların etkisinin perşembe öğleden sonra ve hafta sonunda tekrar artacağını belirterek, çabaların yine sınırlı olacağını konusunda uyarıda bulundu.
Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD) Şefi Kristin Crowley, kundaklama soruşturmacılarının Palisades Yangını'nın başlangıcını aktif olarak araştırıldığını belirtti. LAFD Şefi Crowley, 16 kundaklama soruşturmacısı da dahil olmak üzere toplam 21 yetkilinin ve yangın hızlandırıcıyı koklamak üzere eğitilmiş bir köpeğin olay üzerinde çalıştığını açıkladı.
ABD Kuraklık İzleme Kurumu'nun perşembe günü yayınladığı yeni verilere göre, normalde yağışlı mevsim olması gereken dönemde yağış olmamasının etkisiyle Güney California'da kuraklığın daha da kötüleştiğini ve yangını kuraklığın daha da körüklediğini belirtti.
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ABD’de başkanlık görevine gelmesine 10 gün kalan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlardan dolayı California Valisi Gavin Newsom'ı suçladı. Trump paylaşımında, “Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi ve en güzel yerlerinden biri kül oluyor. Gavin Newsom istifa etmeli. Bunların hepsi onun suçu” ifadesini kullandı.
Başkan Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, Güney California'ya 400'den fazla federal itfaiyeci, 30'dan fazla yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile sekiz adet Savunma Bakanlığı C-130 uçağının tedarik edildiğini söyledi. Ayrıca Savunma Bakanlığı'ndan 500 orman yangını temizleme personelinin görevlendirilmesini yetkilendirdiğini belirten Biden, "Bakanlığa, kamu güvenliği ve emniyeti için sağlanabilecek ek kaynakları belirlemek amacıyla Vali (Gavin) Newsom ile çalışmaya devam etmesi talimatını verdim" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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