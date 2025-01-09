Gözyaşlarıyla Tahliye: Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Cezaevinden Çıktı!
Gözyaşlarıyla Tahliye: Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Cezaevinden Çıktı!
Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada fenomen olan Ferdi Gülezen tahliye edildi. 2018’deki hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Gülezen geçtiğimiz günlerde cezasının onanmasıyla tutuklanmıştı. Denetimli serbestlikten yararlanan Gülezen Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nden çıktı. Tahliye sonrası gözyaşlarını tutamayan Gülezen’in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.
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Kandıralı Ferdi Cezaevinden Çıktı
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Jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklanarak Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Gülezen, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak bugün akşam saatlerinde tahliye oldu.
Tahliye anında duygusal anlar yaşayan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Ya boşverin bunları, yesinler birbirlerini. Roketsan’ın gencecik mühedisi neden öldü, her yer onunla çalkalanmalı.
Turk mu o sirket neden ilgilenelim? Gercek haberse nereden duydunuz
Arkadaş hirsiza saygı duyulduğu kadar kimseye saygı duyulmuyo bu ülkede fenomen olmasa tipinden belli hırsız olduğu cüzdanımı çalmasın diye yolumu degistiririm
E şimdi biz ağladık oldu mu bu 🤧😁