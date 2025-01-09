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Gözyaşlarıyla Tahliye: Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Cezaevinden Çıktı!

Gözyaşlarıyla Tahliye: Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Cezaevinden Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 23:08

Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada fenomen olan Ferdi Gülezen tahliye edildi. 2018’deki hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Gülezen geçtiğimiz günlerde cezasının onanmasıyla tutuklanmıştı. Denetimli serbestlikten yararlanan Gülezen Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nden çıktı. Tahliye sonrası gözyaşlarını tutamayan Gülezen’in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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Kandıralı Ferdi Cezaevinden Çıktı

Kandıralı Ferdi Cezaevinden Çıktı

Sosyal medyada “Kandıralı Ferdi” olarak tanınan Ferdi Gülezen yaklaşık bir haftalık cezaevi sürecinin ardından serbest bırakıldı. 2018 yılında karıştığı hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Gülezen’in cezası Yargıtay tarafından onanmış bu karar üzerine 3 Ocak’ta Kandıra’da gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklanarak Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Gülezen, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak bugün akşam saatlerinde tahliye oldu.

Jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklanarak Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Gülezen, denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak bugün akşam saatlerinde tahliye oldu.

Tahliye anında duygusal anlar yaşayan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Tahliye anında duygusal anlar yaşayan Kandıralı Ferdi’nin gözyaşları sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Fenomen ismin tahliye görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Arwen

Ya boşverin bunları, yesinler birbirlerini. Roketsan’ın gencecik mühedisi neden öldü, her yer onunla çalkalanmalı.

Konya adem

Turk mu o sirket neden ilgilenelim? Gercek haberse nereden duydunuz

Erbil Ozkaya

Arkadaş hirsiza saygı duyulduğu kadar kimseye saygı duyulmuyo bu ülkede fenomen olmasa tipinden belli hırsız olduğu cüzdanımı çalmasın diye yolumu degistiririm

withlove

E şimdi biz ağladık oldu mu bu 🤧😁