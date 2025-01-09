Enişte Görüldü: Danla Bilic Gönlünü Kaptırdığı ve Herkeslerden Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
Enişte Görüldü: Danla Bilic Gönlünü Kaptırdığı ve Herkeslerden Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
YouTube'a çektiği makyaj videolarıyla tanınırlığını arttıran Danla Bilic şimdilerde sosyal medyanın en bilindik isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman açık sözlülüğüyle bazen de aşk hayatıyla magazin manşetlerine yerleşen Bilic adından sık sık bahsettiriyor.
Geçtiğimiz sene at binmeyi yeni bir tutuldu haline getiren Bilic kalbini de bir jokeye kaptırmıştı. Bu sefer geçmiş ilişkilerinden farklı olarak birlikteliğini sosyal medyaya yansıtmama kararı alan Bilic büyük merak uyandırmıştı! Kendisinden
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YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile tanınırlığını arttıran daha sonra da hem açıklamalarıyla hem de akılalmaz değişimiyle adından bahsettiren Danla Bilic'i özel hayatıyla sık sık duyar olduk.
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Bir dönem manşetlere yaptırdığı estetik işlemlerle düşen, şimdilerde sekmtğre adımını attığından bir hayli farklı gözüken Bilic sosyal medyanın nabzını tutan isimlerden biri.
Hayatının büyük bir çoğunluğunu kaplayan sosyal medyaya özel yaşantısını da bir hayli yansıtmayı sürdüren Bilic'in ilişkilerinden genellikle hesabından yaptığı paylaşımlarla haberdar oluyoruz.
Geçtiğimiz sene hayli çalkantılı bir aşk hayatı yaşayan Bilic'in adını önce rapçi Çakal ardından futbolcu Doğan Alemdar'la duymuştuk.
Kendisinden yaşça küçük isimlerle aşk yaşayan Danla Bilic aşkı bu sefer de jokey Berk Çetin'de bulmuş, fakat kendisi akılanmış olacak ki sosyal medya hesabından sevgilisini paylaşmama kararı almıştı. Biz de kendisinin yeni sevgilisini bu paylaşımda ancak ucundan kıyısından görebilmiştik...
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Bilic'ten geçtiğimiz saatlerde ilk paylaşım geldi! Sevgilisini ilk defa paylaşan Danla Bilic bakalım yine hızlıca nazara gelecek mi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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