onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Enişte Görüldü: Danla Bilic Gönlünü Kaptırdığı ve Herkeslerden Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Paylaştı

Enişte Görüldü: Danla Bilic Gönlünü Kaptırdığı ve Herkeslerden Sır Gibi Sakladığı Sevgilisini İlk Kez Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.01.2025 - 21:14

YouTube'a çektiği makyaj videolarıyla tanınırlığını arttıran Danla Bilic şimdilerde sosyal medyanın en bilindik isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Zaman zaman açık sözlülüğüyle bazen de aşk hayatıyla magazin manşetlerine yerleşen Bilic adından sık sık bahsettiriyor. 

Geçtiğimiz sene at binmeyi yeni bir tutuldu haline getiren Bilic kalbini de bir jokeye kaptırmıştı. Bu sefer geçmiş ilişkilerinden farklı olarak birlikteliğini sosyal medyaya yansıtmama kararı alan Bilic büyük merak uyandırmıştı! Kendisinden

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile tanınırlığını arttıran daha sonra da hem açıklamalarıyla hem de akılalmaz değişimiyle adından bahsettiren Danla Bilic'i özel hayatıyla sık sık duyar olduk.

YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile tanınırlığını arttıran daha sonra da hem açıklamalarıyla hem de akılalmaz değişimiyle adından bahsettiren Danla Bilic'i özel hayatıyla sık sık duyar olduk.

Bir dönem manşetlere yaptırdığı estetik işlemlerle düşen, şimdilerde sekmtğre adımını attığından bir hayli farklı gözüken Bilic sosyal medyanın nabzını tutan isimlerden biri.

Bir dönem manşetlere yaptırdığı estetik işlemlerle düşen, şimdilerde sekmtğre adımını attığından bir hayli farklı gözüken Bilic sosyal medyanın nabzını tutan isimlerden biri.

Hayatının büyük bir çoğunluğunu kaplayan sosyal medyaya özel yaşantısını da bir hayli yansıtmayı sürdüren Bilic'in ilişkilerinden genellikle hesabından yaptığı paylaşımlarla haberdar oluyoruz.

Hayatının büyük bir çoğunluğunu kaplayan sosyal medyaya özel yaşantısını da bir hayli yansıtmayı sürdüren Bilic'in ilişkilerinden genellikle hesabından yaptığı paylaşımlarla haberdar oluyoruz.

Geçtiğimiz sene hayli çalkantılı bir aşk hayatı yaşayan Bilic'in adını önce rapçi Çakal ardından futbolcu Doğan Alemdar'la duymuştuk.

Geçtiğimiz sene hayli çalkantılı bir aşk hayatı yaşayan Bilic'in adını önce rapçi Çakal ardından futbolcu Doğan Alemdar'la duymuştuk.

Kendisinden yaşça küçük isimlerle aşk yaşayan Danla Bilic aşkı bu sefer de jokey Berk Çetin'de bulmuş, fakat kendisi akılanmış olacak ki sosyal medya hesabından sevgilisini paylaşmama kararı almıştı. Biz de kendisinin yeni sevgilisini bu paylaşımda ancak ucundan kıyısından görebilmiştik...

Kendisinden yaşça küçük isimlerle aşk yaşayan Danla Bilic aşkı bu sefer de jokey Berk Çetin'de bulmuş, fakat kendisi akılanmış olacak ki sosyal medya hesabından sevgilisini paylaşmama kararı almıştı. Biz de kendisinin yeni sevgilisini bu paylaşımda ancak ucundan kıyısından görebilmiştik...

Son olarak sevgilisinin yaşıyla ilgili konuşan Bilic'in kahkahayı patlattığı o anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilic'ten geçtiğimiz saatlerde ilk paylaşım geldi! Sevgilisini ilk defa paylaşan Danla Bilic bakalım yine hızlıca nazara gelecek mi?

Bilic'ten geçtiğimiz saatlerde ilk paylaşım geldi! Sevgilisini ilk defa paylaşan Danla Bilic bakalım yine hızlıca nazara gelecek mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın