Sakalını Kesip Benini Aldıran Çakal'ın Son Hali Boynuna Dövmesini Yaptıran Aybüke Çangal'a Hak Verdirdi!
Sakalını Kesip Benini Aldıran Çakal'ın Son Hali Boynuna Dövmesini Yaptıran Aybüke Çangal'a Hak Verdirdi!
Son yıllarda Türk rap müziğinde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri de Emirhan Çakal. Genç yaşına rağmen, güçlü ve kendine has tarzıyla rap dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Çakal, özel hayatıyla da adından bahsettiriyor. Danla Bilic'le yaşadığı ilişkiye bir dönem manşetleri sallayan isim bu sefer de paylaşımıyla adından bahsettirdi. İmaj değişikliğine giden isme X kullanıcıları yorum yağdırdı!
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'Cuma' 'Lütfen' ve 'Aşk Olsun' gibi şarkılarıyla listelere yerleşmeyi başaran Çakal rap dünyasında adını sık sık duymaya başladığımız isimlerden biri.
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Aşk hayatıyla mı yoksa Danla Bilic'le yaşadığı ilişki yüzünden mi bilinmez ama kendisi konu özel hayatı olunca sık sık manşetlere yerleşmeyi başarıyor.
23 yaşındaki isim şimdiden rap dünyasına adını kazımayı başarmış hatta Ceza'nın 'Yerli Plaka' parçasını seslendiren isim aldığı dinlenmelerle bir kez daha başarısını herkeslere kanıtlamıştı.
Hayranlarını paylaştığı her yeni pozla bir kere daha kendine hayran bırakan Çakal'ın zaman zaman imajına zaman zaman da pozlarına beğeni yağıyor.
Son olarak yüzündeki beni aldırıp sakalını kestiren rapçi yaptığı paylaşımla X'de gündem oldu. Öyle ki bu poz boynuna 'Çakal' yazdıran Aybüke Çangal'a bile hak verdirdi!
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Gelin gelen tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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