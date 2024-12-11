Bu Sene Aşkı Hep Kendinden Küçük İsimlerde Bulan Danla Bilic Bakın Jokey Sevgilisinin Yaşıyla İlgili Ne Dedi!
Bu Sene Aşkı Hep Kendinden Küçük İsimlerde Bulan Danla Bilic Bakın Jokey Sevgilisinin Yaşıyla İlgili Ne Dedi!
Her yeni açıklamasıyla gündeme düşen Danla Bilic, katıldığı programlardan tutun da sosyal medya paylaşımlarına kadar adından sık sık bahsettiriyor. Aşk hayatı bir hayli çalkantılı olan Danla Bilic geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisiyle manşetlere düşmüştü. Erkek seçimleri her seferinde olay olan isim bu sene kendisinden genç isimlerle yaşadığı ilişkilerle konuşulmuştu. Atlara merak salan ismin son sevgilisi ise genç bir jokey oldu. Bir üniversiteye konuşma yapmak için davet edilen Danla Bilic bu sefer de yeni sevgilisiyle ilgili sözleriyle dikkat çekti. Gelin ne demiş birlikte bakalım...
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Sosyal medya paylaşımlarından olay yaratan sözlerine günümüzün en bilindik isimlerinden biri olmayı başaran Danla Bilic aşk hayatıyla da adından bahsettirmeye devam ediyor.
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Yıl boyunca kendinden yaşça küçük isimlerle aşk yaşayan Danla Bilic'i “Türkiye’de erkek kalmadı. Hep ağlıyorlar, hep istiyorlar. Biz erkek olduk, onlar kadın." gibi ifadelerle duymaya alıştık.
Son zamanlarda atlara ve biniciliğe olan tutkusuyla adından bahsettiren Bilic'in kendine jokey sevgili yaptığı haberleri görenleri pek de şaşırtmamıştı!
Söz yerindeyse beyaz atlı prensini bulan ismin jokey Berk Çetin'le aşk yaşadığı bu paylaşımın ardından doğrulanmıştı👇
Geçtiğimiz saatlerde ise bir etkinliğe katılan Bilic yeni sevgilisinin yaşına göndermede bulundu.
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Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Bilic "Yeni bir ilişkim var, yine sizlerle yaşıt kendisi" sözleriyle önceki ilişkilerindeki isimlerin yaşına da göndermede bulundu!
İşte o anlar:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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