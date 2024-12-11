Bu Sene Aşkı Hep Kendinden Küçük İsimlerde Bulan Danla Bilic Bakın Jokey Sevgilisinin Yaşıyla İlgili Ne Dedi!

Her yeni açıklamasıyla gündeme düşen Danla Bilic, katıldığı programlardan tutun da sosyal medya paylaşımlarına kadar adından sık sık bahsettiriyor. Aşk hayatı bir hayli çalkantılı olan Danla Bilic geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisiyle manşetlere düşmüştü. Erkek seçimleri her seferinde olay olan isim bu sene kendisinden genç isimlerle yaşadığı ilişkilerle konuşulmuştu. Atlara merak salan ismin son sevgilisi ise genç bir jokey oldu. Bir üniversiteye konuşma yapmak için davet edilen Danla Bilic bu sefer de yeni sevgilisiyle ilgili sözleriyle dikkat çekti. Gelin ne demiş birlikte bakalım...