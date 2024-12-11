'Parla' ile Birlikte Müfredata Giren Norm Ender'e 'Eksik Etek' Parçası Üzerinden Tepki Gösteren Kullanıcılar
'Parla' ile Birlikte Müfredata Giren Norm Ender'e 'Eksik Etek' Parçası Üzerinden Tepki Gösteren Kullanıcılar
Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı 'Parla' adlı marş ile gündemde kendine yer edinen rapçi Norm Ender geçtiğimiz gün şaşırtan bir gelişmeyle adından bahsettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre okullarda müfredat olarak işleneceği ortaya çıkan Parla isimli marş gündemde büyük ses getirdi. Bazı X kullanıcıları ise Norm Ender'in daha önce büyük tepkilere yol açan 'Eksik Etek' isimli parçasını öne sürerek bu karara tepki gösterdi. Gelin yaşananlara ve sosyal medyada yankı uyandıran o tepkilere birlikte bakalım...
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Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak Norm Ender isimli rapçi tarafından bestelenen 'Parla' marşı sözleriyle kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılamış ve tüyleri diken diken etmişti.
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Geçtiğimiz gün ise Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından, Norm Ender'in bestelediği 'Parla'nın Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceği öğrenildi.
Marşın 2025 senesinden itibaren müfredata gireceğini öğrenenen bazı X kullanıcıları alınan bu kararı Norm Ender'in daha önceki yıllarda çıkarttığı bir parça üzerinden eleştirdi.
Daha önce 'Eksik Etek' şarkısındaki dille ve şarkı sözleriyle sosyal medya dahil olmak üzere birçok dinleyenden eleştiri çeken Norm Ender'in yaptığı açıklama bir anda kulaklarda yankılandı!
Norm Ender'in zamanında şarkı hakkında yapılan eleştirilerin üzerine yaptığı açıklamayı da şöyle bırakalım.
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'Parla' isimli marşın müfredata gireceğinin öğrenilmesinden sonra yeniden gündeme gelen 'Eksik Etek' parçasının sözleri ise şu şekilde👇
Parla isimli marşın ardından zirveye yerleşen hatta müfredata girmeye hak kazanan Norm Ender, X kullanıcıları tarafından hatırlatılan 'Eksik Etek' şarkısıyla birlikte tepkilerin odak noktası oldu.
Gelin yapılan eleştirilere şöyle bir bakalım👇
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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