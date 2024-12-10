Stil Danışmanları Göreve: Kombinleriyle Göz Kanatan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yine Sınıfta Kaldı!

Son olarak salonun dekorasyonuyla gündeme düşen Fahriye Evcen'i manşetlerde duymaya alıştık. Şu sıralar Burak Özçivit'le devam ettirdikleri mutlu evlilik ve oğullarıyla adından bahsettiren Evcen aynı zamanda dillere düşmeden de edemiyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncunun işbirliklerinden tutun da paylaşımlarına kadar her şey olay oluyor. Kendisinin en çok eleştirildiği nokta ise tarzı... Özellikle Burak Özçivit'le bir uyum yakalamaya çalıştıkları kombinlerle dillere düşen ikilinin son kombinleri de kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.