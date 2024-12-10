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Stil Danışmanları Göreve: Kombinleriyle Göz Kanatan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yine Sınıfta Kaldı!

Stil Danışmanları Göreve: Kombinleriyle Göz Kanatan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yine Sınıfta Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2024 - 23:30

Son olarak salonun dekorasyonuyla gündeme düşen Fahriye Evcen'i manşetlerde duymaya alıştık. Şu sıralar Burak Özçivit'le devam ettirdikleri mutlu evlilik ve oğullarıyla adından bahsettiren Evcen aynı zamanda dillere düşmeden de edemiyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncunun işbirliklerinden tutun da paylaşımlarına kadar her şey olay oluyor. Kendisinin en çok eleştirildiği nokta ise tarzı... Özellikle Burak Özçivit'le bir uyum yakalamaya çalıştıkları kombinlerle dillere düşen ikilinin son kombinleri de kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Burak Özçivit'le yaptığı evlilikten iki oğlunu kucağına alan Fahriye Evcen'i şu sıralar tarzıyla ve yaptığı tercihlerle dillere düşmesiyle anar olduk.

Burak Özçivit'le yaptığı evlilikten iki oğlunu kucağına alan Fahriye Evcen'i şu sıralar tarzıyla ve yaptığı tercihlerle dillere düşmesiyle anar olduk.

Geçtiğimiz hafta, salonunda tercih ettiği mobilyalarla bir kez daha X kullanıcısından nasibini alan Fahriye Evcen aldığı yorumlarla sosyal medya gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz hafta, salonunda tercih ettiği mobilyalarla bir kez daha X kullanıcısından nasibini alan Fahriye Evcen aldığı yorumlarla sosyal medya gündemine oturmuştu.

Detaylardan bahsettik:

Çiftimizin başka bir huyu var ki neredeyse her paylaşılan yeni pozda göze batıyor... O da birbiriyle bir şekilde uyum yakalamayı başardıkları kombinler.

Çiftimizin başka bir huyu var ki neredeyse her paylaşılan yeni pozda göze batıyor... O da birbiriyle bir şekilde uyum yakalamayı başardıkları kombinler.

İkinin göz kanatan kombinlerini daha önce sizin için bu içeriğimizde derlemiştik:

Bu sefer de Abu Dabi'de boy gösteren çiftimizin sosyal medyada bu karelerinin paylaşılmasının ardından kombinlerine gelen eleştiriler yine çığ gibi büyüdü.

Bu sefer de Abu Dabi'de boy gösteren çiftimizin sosyal medyada bu karelerinin paylaşılmasının ardından kombinlerine gelen eleştiriler yine çığ gibi büyüdü.

Gelin, tarzlarıyla resmen sınıfta kalan çiftimize yapılan yorumlara birlikte bakalım👇

Gelin, tarzlarıyla resmen sınıfta kalan çiftimize yapılan yorumlara birlikte bakalım👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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