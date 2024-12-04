Salonunda Kraliçe Edasıyla Poz Veren Fahriye Evcen'in "Leyla'yı Aratmayan Görgüsüzlükleri" Fena Göz Kanattı!
Salonunda Kraliçe Edasıyla Poz Veren Fahriye Evcen'in "Leyla'yı Aratmayan Görgüsüzlükleri" Fena Göz Kanattı!
2017'den beri evli mutlu ve çocuklu olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, magazinin konuşmayı da eleştirmeyi de çok sevdiği çiftlerden! Zaman zaman enteresan çift kombinleri, doğum günü konseptleri ve enteresan seçimleriyle gündeme gelen çiftimiz bu sefer de evlerinin dekorasyonuyla gündemde! Geçtiğimiz saatlerde X'te Fahriye Evcen'in evinin salonunda kraliçe edasıyla verdiği pozlar yeniden patladı. Evcen'in alaturka dizayn edilmiş evinin her bir detayı ayrı göz kanattı, goygoyculardan da nasibini bir güzel aldı...
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Çalıkuşu setinde tanışıp aşık olan, 2017'de de evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit magazinin sık sık gündeme oturan popüler çiftlerinden!
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Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem doğduktan sonra kabuğuna çekilse ve ekranlardan uzaklaşsa da, Burak Özçivit Kuruluş Osman'daki başarısıyla tabiri caizse dünyaya açıldı!
Ayrı ayrı da beraber de çok konuştuk bu çifti fakat özellikle birbirlerine uydurmaya çalıştıkları çift kombinleri, oldukça alaturka seçimleri ve pozlarıyla sosyal medyayı her seferinde sallamayı başardılar.
Geçtiğimiz saatlerde de yine benzer bir senaryo yaşandı. Fahriye Evcen'in evinin salonunda kraliçe edasıyla verdiği pozları X'te yeniden gündem oldu.
Alaturka dekore edilmiş evinin her bir detayı göz kanattı, goygoyculardan da nasibini fena aldı! Hazırsanız, başlıyoruz...
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Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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