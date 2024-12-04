Muhabirleri Terslemeyi Huy Edinen Afra Saraçoğlu'nun Durumu Toparlama Çabası Göze Daha da Çok Battı!

Yalı Çapkını dizisine başlayıp Mert Yazıcıoğlu'nu geride bırakan ve kalbini Mert Ramazan Demir'e kaptıran Afra Saraçoğlu, o gün bugündür hem dizisi hem de Mert Ramazan Demir'le ilişkisiyle gündemden düşmüyor. olay bir aşk üçgenine imza attıklarından mı yoksa bu işin etkileşimini sevdiklerinden mi bilinmez, oldukça gizemli takılan ve sürekli ayrılıp barışan çift, muhabirlere ser verip sır vermeme konusunda başından beri çok kararlı. Fakat özellikle Afra Saraçoğlu, muhabirlere karşı kaba ve set tavırlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde de evinin önünde görüntülendiği için sinirlenmiş, muhabirlere epey sert çıkışınca X'te linç yemişti kendisi. Geçtiğimiz saatlerde yepyeni taze bir röportaj veren Afra Saraçoğlu'nun durumu toparlama çabası içinde olduğu ve bu güler yüzlü röportajın bir 'imaj düzeltme' girişimi olduğu düşünüldü!