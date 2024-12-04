Muhabirleri Terslemeyi Huy Edinen Afra Saraçoğlu'nun Durumu Toparlama Çabası Göze Daha da Çok Battı!
Yalı Çapkını dizisine başlayıp Mert Yazıcıoğlu'nu geride bırakan ve kalbini Mert Ramazan Demir'e kaptıran Afra Saraçoğlu, o gün bugündür hem dizisi hem de Mert Ramazan Demir'le ilişkisiyle gündemden düşmüyor. olay bir aşk üçgenine imza attıklarından mı yoksa bu işin etkileşimini sevdiklerinden mi bilinmez, oldukça gizemli takılan ve sürekli ayrılıp barışan çift, muhabirlere ser verip sır vermeme konusunda başından beri çok kararlı. Fakat özellikle Afra Saraçoğlu, muhabirlere karşı kaba ve set tavırlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde de evinin önünde görüntülendiği için sinirlenmiş, muhabirlere epey sert çıkışınca X'te linç yemişti kendisi. Geçtiğimiz saatlerde yepyeni taze bir röportaj veren Afra Saraçoğlu'nun durumu toparlama çabası içinde olduğu ve bu güler yüzlü röportajın bir 'imaj düzeltme' girişimi olduğu düşünüldü!
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, yalnızca mesleği değil, özel hayatıyla da sık sık konuştuğumuz isimlerin başında geliyor biliyorsunuz.
Daha önce Mert Yazıcıoğlu ile upuzun bir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu'nun, Mert Yazıcıoğlu'yla beraber Mert Ramazan Demir'e kayma süreci epey olay olmuştu hatırlarsanız.
Son yılların en çok eleştirilen ve en kompleks aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu, hala devam eden ve milyonlarca fanı olan Yalı Çapkını'nda oynamaya başlayınca Mert Ramazan Demir'e kayıtsız kalamamıştı.
İlişkileri hala devam ediyor fakat bu konu hakkında konuşmayı asla sevmiyorlar, ne zaman sorulsa duymazdan geliyorlar, bir de nedendir bilinmez belli aralıklarla ayrılıp hiçbir şey olmamış gibi jet hızında barışıyorlar. Mevzu işin magazin muhabirleri kısmına gelince Mert Ramazan Demir sorulara cevap vermeye daha yatkın. Fakat Afra Saraçoğlu tam tersi...
Verdiği her röportajda özel hayat soruları soran muhabirleri terslerken tuhaf mimikleri ve tavırlarıyla gündeme oturuyor, oldukça da çok tepki çekiyor kendisi.
Belki denk gelmişsinizdir, evinin önünde çekilme konusunda da çok hassas ki bir noktaya kadar haklı da. Fakat bu, her seferinde muhabire kaba davranmayı ve tavır yapmayı gerektirmiyor elbette. Geçtiğimiz gün de yine evinin önünde görüntülendiğinden epey aksileşmiş, sosyal medyada kaba tavrı sebebiyle linç yemişti.
👇
Ve yine bir başka röportajla olayı açıyoruz! Geçtiğimiz saatlerde, Muhabir Online muhabirleri tarafından görüntülenen Afra Saraçoğlu, bu sefer hiç sinirli değildi. Yüzünde güller açan halleri, kibar tavırları sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kimileri, "bakın evinin önünde olmayınca nasıl da güzel konuşuyor" derken, kimileri de "güzel tiyatro!" yorumunda bulundu.
👇
Kısaca fanları bir kenara bırakıldığında👇
👇
; Afra Saraçoğlu'nun durumu toparlamak için muhabirleri kendisinin çağırdığı ve bunun bir imaj düzelme röportajı olduğu düşünüldü. 👇
👇
👇
👇
👇
👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın