Can Dostunu Kaybetti: Hazal Kaya'dan 10 Yıllık Köpeği Sherlock'a Tüyleri Diken Diken Eden Veda!
Can Dostunu Kaybetti: Hazal Kaya'dan 10 Yıllık Köpeği Sherlock'a Tüyleri Diken Diken Eden Veda!
Hayatımıza gencecik bir kızken giren, Aşk-ı Memnu'daki Nihal rolüyle hepimizin kalbinde ayrı bir yer edinen Hazal Kaya'yı ilk günden bu yana yalnızca oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da konuşuyoruz. Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren ve son zamanlarda da Sorgu dizisinde izlediğimiz Kaya, geçtiğimiz saatlerde acı bir haberle sarsıldı. Güzel oyuncu, 10 yıllık köpeği Sherlock'u kaybetti. Vedası ise yürekleri dağladı...
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Aşk-ı Memnu'nun üzümlü keki Nihal'imiz, seneler önce hayatımıza giren ve o günden bu yana da hem oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hazal Kaya, geçtiğimiz saatlerde acı bir haber aldı.
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Şimdilerde Bein Connect'te yayınlanan Sorgu dizisinde izlediğimiz oyuncu, köpeği Sherlock'u kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Birden çok patili çocuğu olan Hazal Kaya'nın 10 yıllık köpeğine son vedası tüyleri diken diken etti.
"Canım oğlum…Dünyanın en zor,en yaramaz,en komik,en sevgi dolu,en eğlenceli köpeği sendin bence" diyerek vedasına başlayan Kaya sözlerine;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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