'Tweet Atmak Yerine Kitap Yazın' Narasında Bulunan Okan Bayülgen'e Farah Zeynep Abdullah'tan Kapak Gibi Cevap!
'Tweet Atmak Yerine Kitap Yazın' Narasında Bulunan Okan Bayülgen'e Farah Zeynep Abdullah'tan Kapak Gibi Cevap!
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ve gösterdiği tepkilerle gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah sık sık manşetlerde duyduğumuz isimlerden. Birsen Altuntaş'la yaşadığı sürtüşmeyle gündeme düşen isim attığı bir tweetle konuşuldu. Bayülgen'in 'Tweet yazacağınıza kitap yazın' sözleri sosyal medyada tepki çekince Farah Zeynep Abdullah da Okan Bayülgen'e verdiği cevapla dikkat çekti. Gelin detaylara bakalım 👇
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Polemik dolu magazin haberlerinin başkahramanlarından biri olan Farah Zeynep Abdullah'ı Yılmaz Güney'e yaptığı eleştirilerden tutun da sosyal medyaya taşınan tartışmalarına kadar sık sık duyar olduk.
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Son olarak Birsen Altuntaş'la yaşadığı gerginliğin bir anda tırmanmasıyla ve edilen laflarla gündeme damga vuran oyuncu yine adından bahsettirdi.
Güzel oyuncu bu sefer de Okan Bayülgen'e verdiği cevapla dikkat çekti. "Neden tweet atıyorsun? Tembel misin? Onun yerine bir kitap yaz." ifadelerini kullanan Bayülgen önce X kullanıcılarının diline düştü.
Gelin önce gelen tepkilere bakalım👇
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Farah Zeynep ise Okan Bayülgen'e verdiği cevapla gündeme yeniden düştü...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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