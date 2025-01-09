9 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Türkiye yılın ilk haftasında önemli gelişmelere sahne oldu. Peki 9 Ocak 2025 tarihinde hangi olaylar gündeme damgasını vurdu? Ekonomi, siyaset ve toplumsal yaşamdan öne çıkan haberleri sizin için özetledik. Kaçırmış olabileceğiniz tüm detayları bu derlemede bulabilirsiniz. İşte 9 Ocak Perşembe gününün en dikkat çeken başlıkları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Los Angeles’ta başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Yangın sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti, binden fazla ev kül oldu ve yaklaşık 100 bin kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Ayrıca bölgede elektrik ve su kesintileri de yaşanmaya başladı. Uzmanlar yangının şiddetli şekilde devam edeceğini ve en kötü noktasına henüz erişmediğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. 8 Ocak 2025 tarihli listede yeni markalar ifşa edildi. Kıyma ve köftede kanatlı eti, baklavada yer fıstığı, tereyağında bitkisel yağ, yoğurtta nişasta tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış oranı üzerinden zamlandı. Ocak -Haziran döneminde geçerli olacak yeni rakam kısa zamanda dikkat çekti.
Dilan Polat’ın 31 Aralık tarihinde barınaktan sahiplenerek evine getirdiği köpek, yapılan şikayetler sonrasında barınak tarafından geri alındı. Dilan Polat’ın avukatı yaptığı açıklamada “Köpeğe takılı olan Çip henüz hanımefendi adına kayıtlı olduğu için müvekkilin tüm ısrarlarına neredeyse yalvarmasına karşın köpek maalesef aileden geri alınmıştır" dedi.
1 Kasım Cuma günü 'Acil kayıp' olarak Müge Anlı'da aranmaya başlanan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Şirin'i öldüren kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün hakim karşısına çıktı. Müge Anlı, canlı yayında cani Mustafa Örün'e verilen cezayı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu köprü ve otoyollara zam geleceğini açıkladı. Son olarak 2024’ün Ağustos ayında zamlanan köprü ve otoyol geçişlerine ne kadar zam yapılacağı kısa süre içinde belli olacak.
Alevler, ABD'nin en varlıklı eyaletlerinden olan Los Angeles'ı etkisi altına aldı. Fırtınayla beraber kontrolden çıkan yangın, on binelrce evi tehdit ediyor. Yangında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Los Angeles'daki evi yangına teslim olanlardan biri de ünlü ABD'li aktör James Wood oldu. James Wood, CNN'in canlı yayınına katıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü aktör, daha önce Gazze'deki katliamı desteklediği sözleriyle gündeme gelmişti.
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye'de evlilik oranları ve doğurganlık hızının azalması konusunda alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizini açıkladı. Gün içerisinde 'büyük sürpriz' açıklayacağını açıklayan CHP lideri, iktidara kırmızı kart gösterdi.
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökçe konut arzının artmasının fiyatları ve kiraları düşürmeyeceğini belirtti. Gökçe orta ve düşük gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Konutların yatırım aracı haline gelmesinin piyasayı daralttığını ifade eden Gökçe yabancı talebinin fiyatları yükselttiğine dikkat çekti. Gökçe konut krizine yönelik 9 maddelik çözüm önerisi sundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın farklı bölgelerinden art arda gelen uçak kazası haberleri panik yaratıyor. Kazakistan ve Güney Kore’den sonra Brezilya’dan gelen bu haber endişeleri artırdı. Brezilya’nın Sao Paulo kentinde özel bir jet inişe geçtiği sırada alev aldı. Ubatuba Havaalanı’nda gerçekleşen kazada uçakta bulunan 5 kişiden pilot hayatını kaybetti. İkisi çocuk 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Şarkıları yanlış söylemesiyle sosyal medyada fenomen olan Ferdi Gülezen tahliye edildi. 2018’deki hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Gülezen geçtiğimiz günlerde cezasının onanmasıyla tutuklanmıştı. Denetimli serbestlikten yararlanan Gülezen Kocaeli 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nden çıktı. Tahliye sonrası gözyaşlarını tutamayan Gülezen’in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Seçimlerin ardından başarısız olan partiler yeni çıkış yolları aramayı sürdürüyor. İstifalarla da zayıflayan partiler yeni yolu ittifak ve birleşmede buldu. Altılı Masa'nın üçlüsü DEVA, Gelecek ve Saadet görüşmede sona geldi. Üç parti birleşerek mecliste yeni bir yola girdi. Üçlü partinin yeni adı da belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın