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Dilan Polat’ın Barınaktan Sahiplendiği Köpek Elinden Alındı!

Dilan Polat’ın Barınaktan Sahiplendiği Köpek Elinden Alındı!

Dilan Polat
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2025 - 12:22 Son Güncelleme: 09.01.2025 - 12:26

Dilan Polat’ın 31 Aralık tarihinde barınaktan sahiplenerek evine getirdiği köpek, yapılan şikayetler sonrasında barınak tarafından geri alındı. 

Dilan Polat’ın avukatı yaptığı açıklamada “Köpeğe takılı olan Çip henüz hanımefendi adına kayıtlı olduğu için müvekkilin tüm ısrarlarına neredeyse yalvarmasına karşın köpek maalesef aileden geri alınmıştır' dedi. 

KAYNAK

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Dilan Polat'ın barınaktan sahiplendiği köpek Şirin, evinden geri alındı.

Dilan Polat'ın barınaktan sahiplendiği köpek Şirin, evinden geri alındı.

Sosyal medyada oluşan baskılar nedeniyle Polat Ailesi'nden alındığı söylenen köpek için avukat Sevinç Horoz açıklama yaptı.

Sosyal medyada oluşan baskılar nedeniyle Polat Ailesi'nden alındığı söylenen köpek için avukat Sevinç Horoz açıklama yaptı.

Dilan Polat’ın avukatı yaptığı açıklamada “Köpeğe takılı olan Çip henüz hanımefendi adına kayıtlı olduğu için müvekkilin tüm ısrarlarına neredeyse yalvarmasına karşın köpek maalesef aileden geri alınmıştır" dedi. İşte o açıklama:

Dilan Polat’ın avukatı yaptığı açıklamada “Köpeğe takılı olan Çip henüz hanımefendi adına kayıtlı olduğu için müvekkilin tüm ısrarlarına neredeyse yalvarmasına karşın köpek maalesef aileden geri alınmıştır" dedi. İşte o açıklama:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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