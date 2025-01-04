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"Size Hakkımı Helal Etmiyorum" Çıkışında Bulunan Dilan Polat'a X Kullanıcıları Had Bildirdi

"Size Hakkımı Helal Etmiyorum" Çıkışında Bulunan Dilan Polat'a X Kullanıcıları Had Bildirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.01.2025 - 13:01

Kara para aklama suçlamasıyla 10 ay boyunca cezaevinde kalan Dilan Polat şimdilerde eski hayatına ve paylaşımlarına elinden geldiğince devam ediyor. Ailesiyle ve evindeki çalışanlarla yaptığı paylaşımlara dikkat çeken Dilan Polat zaman zaman sinirlerine hakim olamıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Size hakkımı helal etmiyorum' tweetiyle gündem olan Polat'a X halkından tepkiler çığ oldu.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık on ay boyunca cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat çiftini şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla görüyoruz.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık on ay boyunca cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat çiftini şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla görüyoruz.

Çoğunlukla evinden, ailesi ve çalışanlarıyla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Dilan Polat zaman zaman kocasıyla katıldığı akımlarla zaman zaman da yükseldiği anlarla manşetlere yerleşiyor.

Çoğunlukla evinden, ailesi ve çalışanlarıyla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Dilan Polat zaman zaman kocasıyla katıldığı akımlarla zaman zaman da yükseldiği anlarla manşetlere yerleşiyor.

Ruh halini pek de takip edemediğimiz, günün her saatinden istisnasız paylaşım yapmaya devam eden Polat geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetle gündeme gelmişti.

Ruh halini pek de takip edemediğimiz, günün her saatinden istisnasız paylaşım yapmaya devam eden Polat geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetle gündeme gelmişti.

"Hakkımı size evet size helal etmiyorum" şeklinde bir paylaşım yapan Polat'a X kullanıcılarından tepki yağdı.

"Hakkımı size evet size helal etmiyorum" şeklinde bir paylaşım yapan Polat'a X kullanıcılarından tepki yağdı.
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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