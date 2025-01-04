"Haddinizi Aşmayın!": Doğukan Güngör'ün Karakterine Yönelik 'Antipatik' Çıkışında Bulunan Muhabir Tepki Çekti
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Fatih' rolünü canlandıran oyuncu Doğukan Güngör, gerek oyunculuğu gerek özel hayatıyla sık sık manşetlerde gördüğümüz isimlerden biri. Geçtiğimiz yılbaşında 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' bölümündeki performansıyla geceye damga vuran isim performansıyla ayrı jürilerin davranışlarıyla ayrı dikkat çekmişti.
Muhabirlerin O Ses Türkiye performansıyla ilgili sorularını yanıtlayan Doğukan Güngör karşılaştığı sorularla fena afalladı. 'Ben hiçbir şeyi yanlış anlamadım' şeklinde soruları geçiştiren Güngör'e muhabirin sorduğu 'Fatih karakteri biraz karakterinize yansımış olabilir mi?' Bir antipatikliğiniz mi var acaba?' gibi sorular duyanları neye uğradığına şaşırttı.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ü aşk hayatıyla ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman magazin gündeminin başında görüyoruz.
Son olarak O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında sergilediği "Senden, Benden, Bizden" performansıyla adından bahsettiren oyuncu sosyal medyaya damgasını vurmuştu.
Jüri üyeleri Ezgi Mola ve Hadise performansa yaptıkları olumsuz yorumlarla sosyal medyada tepki çekerken Güngör'ün yapılan eleştirilere bozulması gözlerden kaçmamıştı.
"Çok teşekkür ediyorum sabrettiğiniz için" ifadeleriyle durumu toparlamaya çalışan ve ne yapacağını bilemeyen Güngör geçtiğimiz gün ise muhabirlerin sorularıyla baş başa kaldı.
Muhabir Online'a konuşan Doğukan Güngör'e Akif Yaman tarafından iletilen "Bir antipatikliğiniz mi var acaba?" sorusu oyuncunun afallamasına neden oldu.
Soru karşısında "Bilmiyorum, öyle mi geliyor?" ifadelerini kullanan isme muhabirden "Bana göre öyle geliyor." cevabı geldi. Karşılığında "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama belki Fatih karakterinden dolayı mı öyle düşünüyorsunuz bilmiyorum" diyen Güngör şaşkınlığından konuşamadı.
Güngör'e soğuk terler döktüren anların ardından muhabir "Nasıl bir karaktere sahipsiniz? Fatih karakteri biraz karakterinize yansımış olabilir mi?" gibi sorularla kendisini resmen bombardımana tuttu.
Sosyal medya üzerinden çektiği tepkilerin üzerine "Bize yaptığı ayıplara saysın siz sadece kamera önünü görüyorsunuz bilmediğiniz şeyler var" ifadeleriyle kendini savunan muhabir Akif Yaman paylaşımlara devam etti.
"Kamera önünü iyi öğretmişler sana ama gerçeği bilen biliyor çok şükür" yazan muhabir tepkilerle karşılaştı.
Gelin önce olay olan o röportajı birlikte izleyelim 👇
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