Dünyayı Gezmişler: Sabancılar, Hande Erçel ve Yasemin Özilhan Geçen Sene Seyahatlerinde Binlerce Km Yol Yapmış

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre bu sene çıktıkları seyahatlerde adından bahsettiren ünlülerimiz ve sosyetenin bilindik isimleri binlerce kilometre yol yapmış! Edanur Aktürk Akyol'un haberine göre, Arzu Sabancı, Sibil Çetinkaya, Nazlı Sabancı, Hande Erçel ve Yasemin Özilhan'ın seyahat rotasının izini süren Patronlar Dünyası o isimlerin toplamda 214 bin kilometre yol yaptığını ortaya çıkardı. Bu sayının ise dünyanın etrafını 5 kez dolaşmaya yeteceği öğrenildi. 'Dünyayı gezdiler' diye düşündüğümüz o ünlü isimler meğerse çok daha fazla yol yapmış! Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: Patronlar Dünyası