Dünyayı Gezmişler: Sabancılar, Hande Erçel ve Yasemin Özilhan Geçen Sene Seyahatlerinde Binlerce Km Yol Yapmış
Dünyayı Gezmişler: Sabancılar, Hande Erçel ve Yasemin Özilhan Geçen Sene Seyahatlerinde Binlerce Km Yol Yapmış
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/arzu...
Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre bu sene çıktıkları seyahatlerde adından bahsettiren ünlülerimiz ve sosyetenin bilindik isimleri binlerce kilometre yol yapmış! Edanur Aktürk Akyol'un haberine göre, Arzu Sabancı, Sibil Çetinkaya, Nazlı Sabancı, Hande Erçel ve Yasemin Özilhan'ın seyahat rotasının izini süren Patronlar Dünyası o isimlerin toplamda 214 bin kilometre yol yaptığını ortaya çıkardı. Bu sayının ise dünyanın etrafını 5 kez dolaşmaya yeteceği öğrenildi. 'Dünyayı gezdiler' diye düşündüğümüz o ünlü isimler meğerse çok daha fazla yol yapmış! Gelin detaylara birlikte bakalım...
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Geçtiğimiz sene bir ülkeden diğerine sürekli bir seyahat halinde olan, havaalanından resmen çıkmayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisi çıktıkları tatillerle sık sık manşetlere yerleşmişti.
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Sosyal medya hesaplarından hayatlarına dair pek çok detayı paylaşan Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı da bu sene tatillere doymuş, gittikleri ülkelerden yaptıkları paylaşımlarla adlarından bahsettirmişti.
Influencer'lıkla ilgilenen Sibil Çetinkaya ise zaman zaman işbirlikleri için çıktığı yurt dışı seyahatlerinden neredeyse evinde oturacak zaman bulamamıştı!
Ünlü iş adamı İzzet Özilhan'la yaptığı evliliğin ardından iki kızını kucağına alan ve oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan da bu yıl ülke ülke gezip fotoğraf paylaşan isimlerden olmuştu.
Cemiyetin önemli isimlerinin bu sene kat ettikleri yolu ise Patronlar Dünyası ortaya çıkarttı. Patronlar Dünyası'ndan Edanur Aktürk Akyol'un özel haberine göre, Arzu Sabancı, Sibil Çetinkaya, Nazlı Sabancı, Hande Erçel ve Yasemin Özilhan'ın seyahat rotası gün yüzüne çıktı! Toplamda 214 bin 278 kilometre yapan isimler gelin kaç saatlik uçuş yapmış detaylara bakalım...
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Bu sene New York'tan Meksika'ya, Tulum'dan Cannes'a 11 şehri ziyaret eden Arzu Sabancı'nın toplam 50 saat uçuş yaptığı ve 37 bin 605 kilometre yol katettiği söylendi.
Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı ve küçük kızları Arzu Alara ile ufak çaplı bir dünya turuna imza attı. Lizbon'dan Monaco'ya sene boyunca 18 farklı şehir görürken 62 saatini yollarda geçirdi ve 40 bin 718 kilometre yol gitti.
Her yeni postunu abartısız başka bir ülke ve şehirden yapan Sibil Çetinkaya ise bu sene toplamda 23 şehri ziyaret etmiş... Milano'dan tutun da Londra'ya kadar dünyanın dört bir yanını gezen isim toplam 54 saat uçarak, 39 bin 101 kilometre yol katetmiş.
Sevgilisi Hakan Sabancı ile neredeyse her hafta başka bir ülkeyi gezen Hande Erçel ise listenin başında yer alan isim oldu. Paris'ten tutun da Uzakdoğu'ya kadar 26 farklı şehir gören Hande Erçel toplamda 93 saatini uçuşta geçirmiş ve 67 bin 548 kilometre yol yapmış.
Maldivler'den başlayarak Los Angeles'a kadar bol bol gezen Yasemin Özilhan ise 29 bin 306 kilometre yol giderken, 56 saatini uçakta geçirmiş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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