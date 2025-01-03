onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Durdurulamıyor: İrem Derici Stilistini Överken Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın Tarzlarını Yerin Dibine Soktu

Durdurulamıyor: İrem Derici Stilistini Överken Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın Tarzlarını Yerin Dibine Soktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.01.2025 - 12:52

Açıklamalarıyla aşk hayatıyla ve sahne tarzıyla adından bahsettiren İrem Derici Hadise ve Demet Akalın kaosuna son anda dahil olan isimlerden biri olmuştu. Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde söylediği Sıfır Tolerans şarkısını Narin'e adamasıyla tepki çekmesinin ardından Demet Akalın'ın yorumu gecikmemişti. Derici ise beklenmedik bir cevapla görenleri şaşırtmıştı. Yılbaşı gecesini sahnede geçiren isimlerden biri olan Derici kendi tarzını överken yaptığı ilginç benzetmeyle diğer ünlü isimlerin tarzına göndermede bulundu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dobra çıkışları ve beklenmedik açıklamalarıyla adından bahsettiren İrem Derici'yi tarzından tutun da hit şarkılarına kadar manşetlerde sık sık görmeye alıştık.

Dobra çıkışları ve beklenmedik açıklamalarıyla adından bahsettiren İrem Derici'yi tarzından tutun da hit şarkılarına kadar manşetlerde sık sık görmeye alıştık.

Kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla, bir anda içinde bulunduğu kaoslarla görmeye hepimiz alıştık zaten... Geçtiğimiz günlerde ise gündeme damga vuran olaya yaptığı yorumla konuşmuştuk şarkıcıyı.

Kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla, bir anda içinde bulunduğu kaoslarla görmeye hepimiz alıştık zaten... Geçtiğimiz günlerde ise gündeme damga vuran olaya yaptığı yorumla konuşmuştuk şarkıcıyı.

Demet Akalın'ın zamanında yaptığı "Ben bu kızı sevmiyorum, saygısız bir insan" açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde yaşanan Hadise ve Demo atışmasına Derici de dahil olmuştu.

Demet Akalın'ın zamanında yaptığı "Ben bu kızı sevmiyorum, saygısız bir insan" açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde yaşanan Hadise ve Demo atışmasına Derici de dahil olmuştu.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde Sıfır Tolerans şarkısını Narin'e adayan Hadise'ye bir tepki de Demet Akalın'dan gelmiş, şarkıcı "Kusacağım" yorumuyla görenlerde şok etkisi yaratmıştı.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde Sıfır Tolerans şarkısını Narin'e adayan Hadise'ye bir tepki de Demet Akalın'dan gelmiş, şarkıcı "Kusacağım" yorumuyla görenlerde şok etkisi yaratmıştı.

X'te paylaşılan Hadise videolarından birine yorum bırakan Demet Akalın'a had bildiren isim İrem Derici olmuştu. Akalın'a "Kusmasın, sussun bence" yorumunda bulunan Derici şimdi de sahne kostümlerine göndermede bulundu.

X'te paylaşılan Hadise videolarından birine yorum bırakan Demet Akalın'a had bildiren isim İrem Derici olmuştu. Akalın'a "Kusmasın, sussun bence" yorumunda bulunan Derici şimdi de sahne kostümlerine göndermede bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşı gecesini sahnede geçiren isimlerden biri olan İrem Derici meslektaşlarını avizeye benzetirken kendi stilistini övdü.

Yılbaşı gecesini sahnede geçiren isimlerden biri olan İrem Derici meslektaşlarını avizeye benzetirken kendi stilistini övdü.

Yılbaşı kıyafetleri rüküş bulunan ve Hadise'ye tepki gösteren Demet Akalın ve Gülben Ergen ikilisi akıllara gelen isimlerden oldu!

Yılbaşı kıyafetleri rüküş bulunan ve Hadise'ye tepki gösteren Demet Akalın ve Gülben Ergen ikilisi akıllara gelen isimlerden oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın