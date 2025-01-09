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Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar oldu? MSB Açıkladı Yeni Ücret Ocak-Haziran Döneminde Geçerli Olacak!

Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar oldu? MSB Açıkladı Yeni Ücret Ocak-Haziran Döneminde Geçerli Olacak!

Bedelli Askerlik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 11:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış oranı üzerinden zamlandı. Ocak -Haziran döneminde geçerli olacak yeni rakam kısa zamanda dikkat çekti. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 

İşte, detaylar...

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 7 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 7 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin anbean takip ettiği bedelli askerlik ücretlerine geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamları üzerinden zam geldi. Geçtiğimiz dönemde yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen yeni bedelli askerlik ücreti Ocak-Haziran döneminde yapılacak başvurularda geçerli olacak.

2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

MBS tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

İşte, MSB tarafından yapılan o açıklama

İşte, MSB tarafından yapılan o açıklama

'Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş,

7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır.'

Bedelli Askerlik Ödemesi Nasıl Yapılır? Nereye Yatırılır?

Bedelli Askerlik Ödemesi Nasıl Yapılır? Nereye Yatırılır?

Bedelli askerlik başvuru şartlarını taşıyan kişiler ödemelerini peşin olarak yapmalıdır. T.C. kimlik numarası beyan edilerek yapılacak ödemeler, MSB tarafından bankalar, Defterdarlıklar ve Malmüdürlüklerine yapılabilir. 

Bu kapsamda vatandaşlar, bedelli askerlik ücretini; Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yatırabilirler.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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