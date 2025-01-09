Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar oldu? MSB Açıkladı Yeni Ücret Ocak-Haziran Döneminde Geçerli Olacak!
Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar oldu? MSB Açıkladı Yeni Ücret Ocak-Haziran Döneminde Geçerli Olacak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile 2025 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen milyonlarca kişinin gündeminde yer alan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki artış oranı üzerinden zamlandı. Ocak -Haziran döneminde geçerli olacak yeni rakam kısa zamanda dikkat çekti. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
İşte, detaylar...
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 7 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan bedelli askerlik ücreti belli oldu.
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2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?
İşte, MSB tarafından yapılan o açıklama
Bedelli Askerlik Ödemesi Nasıl Yapılır? Nereye Yatırılır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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