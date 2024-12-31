2025 Pasaport Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte 10 Yıllık Pasaport Defter ve Harç Bedeli
2025 Pasaport Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte 10 Yıllık Pasaport Defter ve Harç Bedeli
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda hesaplanan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece değerli kağıtların yeni fiyatları da belli oldu. Pek çok kişinin merak ettiği pasaport harcı da açıklandı. Peki, 2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?
İşte, detaylar...
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Pasaport Ücretlerine Ne Kadar Zam Geldi?
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2025 Pasaport Defter Bedeli Ne Kadar?
2025 Pasaport Harcı Ne Kadar Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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