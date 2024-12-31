2025 Pasaport Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte 10 Yıllık Pasaport Defter ve Harç Bedeli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda hesaplanan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece değerli kağıtların yeni fiyatları da belli oldu. Pek çok kişinin merak ettiği pasaport harcı da açıklandı. Peki, 2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar?

İşte, detaylar...