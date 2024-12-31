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2025 Pasaport Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte 10 Yıllık Pasaport Defter ve Harç Bedeli

2025 Pasaport Ücretleri Ne Kadar Oldu? İşte 10 Yıllık Pasaport Defter ve Harç Bedeli

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 10:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda hesaplanan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece değerli kağıtların yeni fiyatları da belli oldu. Pek çok kişinin merak ettiği pasaport harcı da açıklandı. Peki, 2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar? 

İşte, detaylar...

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Pasaport Ücretlerine Ne Kadar Zam Geldi?

Pasaport Ücretlerine Ne Kadar Zam Geldi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, pasaport ücretlerinin belirlenmesinde de etkili olan 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak ilan edildi. Böylece 2025 yılında geçerli olacak pasaport harç ve defter ücretlerine yüzde 43.93 oranında zam geldi.

2025 Pasaport Defter Bedeli Ne Kadar?

2025 Pasaport Defter Bedeli Ne Kadar?

Geçtiğimiz yıl 790 TL olan pasaport defter bedeli, 2025 yılı itibarıyla 1.137 TL olarak güncellendi.

2025 Pasaport Harcı Ne Kadar Oldu?

2025 Pasaport Harcı Ne Kadar Oldu?

  • 6 aylık pasaport 2 bin 351 TL

  • 1 yıllık pasaport 3 bin 439 TL 

  • 2 yıllık pasaport 5 bin 644 TL 

  • 3 yıllık pasaport 8 bin 12 TL 

  • 10 yıllık pasaport da 11 bin 281 TL

NOT: Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Peki, Yurt Dışı Harcı Ne Kadar Oldu?

Peki, Yurt Dışı Harcı Ne Kadar Oldu?

Yurt dışı çıkış harcı ise 2024 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük artışla birlikte 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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