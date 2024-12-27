Yurt Dışından Getirilen Telefon, Bilgisayar Gibi Elektronik Cihazlarda 2025 Yılı Bandrol Bedeli Belli Oldu!
Yurt Dışından Getirilen Telefon, Bilgisayar Gibi Elektronik Cihazlarda 2025 Yılı Bandrol Bedeli Belli Oldu!
Ticari amaç dışında yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol bedeline ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yıl zamlarının belli olduğu bugünlerde, elektronik eşyalarda 2025 yılından itibaren geçerli olacak bandrol bedelinde değişiklik yapılmadı. Peki, yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar, tablet, televizyon gibi elektronik cihazlar için tahsil edilecek bandrol bedeli ne kadar?
İşte, detaylar...
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2025 yılında tahsil edilecek yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedelleri belli oldu!
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Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek telefon, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalarda, bandrol bedellerine zam yok!
Peki, 2025 Yılında Yurt Dışından Getirilen Elektronik Cihazların Bandrol Bedeli Ne Kadar Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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