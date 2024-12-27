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Yurt Dışından Getirilen Telefon, Bilgisayar Gibi Elektronik Cihazlarda 2025 Yılı Bandrol Bedeli Belli Oldu!

Yurt Dışından Getirilen Telefon, Bilgisayar Gibi Elektronik Cihazlarda 2025 Yılı Bandrol Bedeli Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 14:15

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol bedeline ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yıl zamlarının belli olduğu bugünlerde, elektronik eşyalarda 2025 yılından itibaren geçerli olacak bandrol bedelinde değişiklik yapılmadı. Peki, yurt dışından getirilen telefon, bilgisayar, tablet, televizyon gibi elektronik cihazlar için tahsil edilecek bandrol bedeli ne kadar? 

İşte, detaylar...

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2025 yılında tahsil edilecek yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedelleri belli oldu!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2025 yılında tahsil edilecek yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedelleri belli oldu!

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek telefon, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalarda, bandrol bedellerine zam yok!

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek telefon, bilgisayar, tablet gibi elektronik eşyalarda, bandrol bedellerine zam yok!

Resmi Gazete'de yayınlanan konuya ilişkin kararda, 'Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2025 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir' denildi.

Peki, 2025 Yılında Yurt Dışından Getirilen Elektronik Cihazların Bandrol Bedeli Ne Kadar Oldu?

Peki, 2025 Yılında Yurt Dışından Getirilen Elektronik Cihazların Bandrol Bedeli Ne Kadar Oldu?

Televizyon, telefon, radyo, uydu alıcısı gibi elektronik cihazlarda güncel bandrol bedelleri 'Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.' ifadeleriyle duyuruldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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