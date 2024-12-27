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AKOM Uyardı İstanbul'a Kar Geliyor! Marmara'da Sert Rüzgarlar, Yağmur ve Kar Bir Arada!

AKOM Uyardı İstanbul'a Kar Geliyor! Marmara'da Sert Rüzgarlar, Yağmur ve Kar Bir Arada!

hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 13:17

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM'dan beklenen uyarı geldi! İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava için saat verildi. Rüzgarın da hızla esmesi beklenirken, yağışların bugün gün boyu süreceği tahmin edildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar nerelere yağacak? 

İşte, AKOM'dan gelen kar, yağış ve sert rüzgar uyarısı!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a bugün kar geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a bugün kar geliyor!

Megakentin yüksek kesimlerine kar gelirken, gün boyu yağış ve hızlı esen rüzgar da söz konusu olacak.

İstanbul'da rüzgar, saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek!

İstanbul'da rüzgar, saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek!

İşte, AKOM'un vatandaşlara uyarısı: “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor”

Soğuk hava pazartesi gününe kadar devam edecek: Sıcaklıklar ise 10 derecenin altında seyredecek!

Soğuk hava pazartesi gününe kadar devam edecek: Sıcaklıklar ise 10 derecenin altında seyredecek!

Büyükçekmece ve batı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Vatandaşlar soğuk kış koşulları, rüzgar, yağmur ve kara karşı önlemlerini almalılar.

Peki, Kar Nerelere Yağacak? Ne Zaman Yağacak?

Peki, Kar Nerelere Yağacak? Ne Zaman Yağacak?

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verileri, bugün saat 15.00 ila 23.00 arasını işaret ediyor. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Bu ilçelerde kısa süreli kar yağışı da görülebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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