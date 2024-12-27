AKOM Uyardı İstanbul'a Kar Geliyor! Marmara'da Sert Rüzgarlar, Yağmur ve Kar Bir Arada!
AKOM Uyardı İstanbul'a Kar Geliyor! Marmara'da Sert Rüzgarlar, Yağmur ve Kar Bir Arada!
İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM'dan beklenen uyarı geldi! İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava için saat verildi. Rüzgarın da hızla esmesi beklenirken, yağışların bugün gün boyu süreceği tahmin edildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar nerelere yağacak?
İşte, AKOM'dan gelen kar, yağış ve sert rüzgar uyarısı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a bugün kar geliyor!
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İstanbul'da rüzgar, saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek!
Soğuk hava pazartesi gününe kadar devam edecek: Sıcaklıklar ise 10 derecenin altında seyredecek!
Peki, Kar Nerelere Yağacak? Ne Zaman Yağacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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