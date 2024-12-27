Asgari Ücret Tartışılıyor! Ersan Şen Asgari Ücret Zammına da Muhalefete de İsyan Etti "Kafamı mı Buluyorsun?"

'Ben işverenim, sevinmem lazım sevinemiyorum. Asgari ücretin 22 bin lira olması işverene göbek attırması lazım di mi? Ama gelir adaletsizliği sosyal barışı bozar. İstediğin kadar illüzyon yap.' diyen Şen muhalefete de seslendi.

Özgür Özel'in sözlerini hatırlattı, 'Muhalefet, Allah onları bildiği gibi yapsın. 21. yüzyılın üçüncü on yılında broşür dağıtarak sen halkla bu konuyu konuşup çözebileceğini söylüyorsan ben de Özgür Özel'i davet ediyorum. 30 bin liranın altında olana yokuz, eğer yaparsanız meydanı dar ederiz. Buyur. Yaprak kımıldatamazsın bu yönetim sisteminde. 1 harfini 1 rakamını değiştiremiyorsun.' diyerek isyan etti.