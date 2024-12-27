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Asgari Ücret Tartışılıyor! Ersan Şen Asgari Ücret Zammına da Muhalefete de İsyan Etti "Kafamı mı Buluyorsun?"

Asgari Ücret Tartışılıyor! Ersan Şen Asgari Ücret Zammına da Muhalefete de İsyan Etti "Kafamı mı Buluyorsun?"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 12:44

2025 asgari ücretinin kamuoyuna duyurulmasının ardından tüm ülke bu konuya odaklandı! Ekonomistlerden işverenlere, işçiden emekliye herkesin gündeminde yer alan 22 bin 104 lira olacağı belirtilen asgari ücret tartışma da yarattı. Ekonomiye dair yorumlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Ersan Şen'den de asgari ücret yorumu geldi. TV100'de konuşan Şen, 'Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın.' dedi. 

İşte, detaylar...

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Son dönemlerde gündemden düşmeyen asgari ücret tartışmaları ve eleştirilerine bir yenisi daha eklendi.

Son dönemlerde gündemden düşmeyen asgari ücret tartışmaları ve eleştirilerine bir yenisi daha eklendi.

Mynet'in haberine göre, Prof. Dr. Ersan Şen TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu programda asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. 

Kaynak

Gençler iş beğenmiyor söylemlerine değinen Şen, "Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın." dedi.

Gençler iş beğenmiyor söylemlerine değinen Şen, "Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın." dedi.

Hayat pahalılığından söz eden Şen, 'Ülkede birileri yılbaşında 3 bin 500 lira hesabı için rezervasyon yapıyor. Birileri de simit, çay, ekmek evinde oturacak. Bu reva mı hak mı?' dedi.

Prof. Dr. Ersan Şen, kararı sert sözlerle eleştirirken "Hani diyorlar ya 'tasarruf yap, az ye', ben de diyorum ki 'sen kazandığını o asgari ücretliye ver." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ersan Şen, kararı sert sözlerle eleştirirken "Hani diyorlar ya 'tasarruf yap, az ye', ben de diyorum ki 'sen kazandığını o asgari ücretliye ver." ifadelerini kullandı.

İşte, Şen'in o açıklaması; 

'Hayat pahalılığı sorunu var devam ediyor. Asgari ücreti 17 bin lirayı veya 22 bin lirayı bana sormanıza gerek yok. Eminönü'ne gidip oradaki insanlarla konuşmakta fayda var. Bu arkadaşlar bu rakamlarla geçinebiliyorlarsa sorun yok. Geçmiş olsun. Hani diyorlar ya 'tasarruf yap, az ye', ben de diyorum ki 'sen kazandığını o asgari ücretliye ver, sen 22 bin lirayı al, 1 ay nasıl yaşıyorsun bana bunun hikayesini anlat'. Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!' diyerek asgari ücretliye tasarruf önerenlere de seslendi.

Siyasi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şen, gelir adaletsizliğinin sosyal barışı boşacağını vurguladı!

Siyasi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şen, gelir adaletsizliğinin sosyal barışı boşacağını vurguladı!

'Ben işverenim, sevinmem lazım sevinemiyorum. Asgari ücretin 22 bin lira olması işverene göbek attırması lazım di mi? Ama gelir adaletsizliği sosyal barışı bozar. İstediğin kadar illüzyon yap.' diyen Şen muhalefete de seslendi. 

Özgür Özel'in sözlerini hatırlattı, 'Muhalefet, Allah onları bildiği gibi yapsın. 21. yüzyılın üçüncü on yılında broşür dağıtarak sen halkla bu konuyu konuşup çözebileceğini söylüyorsan ben de Özgür Özel'i davet ediyorum. 30 bin liranın altında olana yokuz, eğer yaparsanız meydanı dar ederiz. Buyur. Yaprak kımıldatamazsın bu yönetim sisteminde. 1 harfini 1 rakamını değiştiremiyorsun.' diyerek isyan etti.

Anket yapılsın önerisinde bulunan Şen, "22 bin lirayla kaç kişi ay sonunu getirebilir?" dedi ve millete de seslendi.

Anket yapılsın önerisinde bulunan Şen, "22 bin lirayla kaç kişi ay sonunu getirebilir?" dedi ve millete de seslendi.

'Nüfusun yüzde 80'i gayrisafi milli hasılanın yüzde 20'sini yerken, nüfusun yüzde 20'si gayrisafi milli hasılanın yüzde 80'ini yiyemez arkadaşlar. Onlar tasarruf yapsın. Kamu tasarruf yapsın.' Şen sözleriyle, kimin tasarruf yapması gerektiğini de yorumladı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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