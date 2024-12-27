Asgari Ücret Tartışılıyor! Ersan Şen Asgari Ücret Zammına da Muhalefete de İsyan Etti "Kafamı mı Buluyorsun?"
Asgari Ücret Tartışılıyor! Ersan Şen Asgari Ücret Zammına da Muhalefete de İsyan Etti "Kafamı mı Buluyorsun?"
2025 asgari ücretinin kamuoyuna duyurulmasının ardından tüm ülke bu konuya odaklandı! Ekonomistlerden işverenlere, işçiden emekliye herkesin gündeminde yer alan 22 bin 104 lira olacağı belirtilen asgari ücret tartışma da yarattı. Ekonomiye dair yorumlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Ersan Şen'den de asgari ücret yorumu geldi. TV100'de konuşan Şen, 'Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın.' dedi.
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde gündemden düşmeyen asgari ücret tartışmaları ve eleştirilerine bir yenisi daha eklendi.
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Gençler iş beğenmiyor söylemlerine değinen Şen, "Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın." dedi.
Prof. Dr. Ersan Şen, kararı sert sözlerle eleştirirken "Hani diyorlar ya 'tasarruf yap, az ye', ben de diyorum ki 'sen kazandığını o asgari ücretliye ver." ifadelerini kullandı.
Siyasi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şen, gelir adaletsizliğinin sosyal barışı boşacağını vurguladı!
Anket yapılsın önerisinde bulunan Şen, "22 bin lirayla kaç kişi ay sonunu getirebilir?" dedi ve millete de seslendi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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