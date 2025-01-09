Özgür Özel ‘Büyük Sürpriz’ini Açıkladı: Kırmızı Kart Gösterdi!
Özgür Özel ‘Büyük Sürpriz’ini Açıkladı: Kırmızı Kart Gösterdi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizini açıkladı. Gün içerisinde 'büyük sürpriz' açıklayacağını açıklayan CHP lideri, iktidara kırmızı kart gösterdi.
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İl ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de açıklamalarda bulundu.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde ‘büyük sürprizim var’ diyerek duyurduğu büyük sürprizini de Mersin’de açıkladı.
Özel, yurttaşın 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi. Özgür Özel şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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