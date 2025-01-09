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Özgür Özel ‘Büyük Sürpriz’ini Açıkladı: Kırmızı Kart Gösterdi!

Özgür Özel ‘Büyük Sürpriz’ini Açıkladı: Kırmızı Kart Gösterdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2025 - 16:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük sürprizini açıkladı. Gün içerisinde 'büyük sürpriz' açıklayacağını açıklayan CHP lideri, iktidara kırmızı kart gösterdi.

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İl ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de açıklamalarda bulundu.

İl ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Mersin'de açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde ‘büyük sürprizim var’ diyerek duyurduğu büyük sürprizini de Mersin’de açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde ‘büyük sürprizim var’ diyerek duyurduğu büyük sürprizini de Mersin’de açıkladı.

Özel, yurttaşın 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi. Özgür Özel şunları söyledi:

Özel, yurttaşın 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi. Özgür Özel şunları söyledi:

'Bugün asgari ücretliye yüzde 30 zam verenler, utanmadan sokağa çıkıyorlar. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Erdoğan diyor ki, fahiş ücret uygulayanları boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum. 31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İkitdara kırmızı kart gösteriyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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