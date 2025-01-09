Doğum İzni Artacak, Uzaktan Çalışma Olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklayacağı 'Müjde'ler Belli Oldu
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye'de evlilik oranları ve doğurganlık hızının azalması konusunda alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada “2025'i Cumhurbaşkanı'mızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” demişti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması beklenen müjdeler…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek” diyerek şu başlıklardan bahsetti:
“Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler”
“Evlilik danışmanlığı”
“İlk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programları”
“Doğum izinlerinin artırılması”
“Doğum yardımları”
“Esnek ve uzaktan çalışma”
“Ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri”
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