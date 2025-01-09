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Doğum İzni Artacak, Uzaktan Çalışma Olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklayacağı 'Müjde'ler Belli Oldu

Doğum İzni Artacak, Uzaktan Çalışma Olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklayacağı 'Müjde'ler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2025 - 15:36

Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye'de evlilik oranları ve doğurganlık hızının azalması konusunda alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada “2025'i Cumhurbaşkanı'mızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” demişti. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması beklenen müjdeler…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek” diyerek şu başlıklardan bahsetti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada "Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek” diyerek şu başlıklardan bahsetti:

“Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler”

“Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler”

“Evlilik danışmanlığı”

“Evlilik danışmanlığı”

“İlk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programları”

“İlk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programları”

“Doğum izinlerinin artırılması”

“Doğum izinlerinin artırılması”
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“Doğum yardımları”

“Doğum yardımları”

“Esnek ve uzaktan çalışma”

“Esnek ve uzaktan çalışma”

“Ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri”

“Ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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