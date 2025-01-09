Kulislerde Konuşulan Birleşme Gerçekleşti: Saadet, DEVA ve Gelecek Birleşti

Seçimlerin ardından başarısız olan partiler yeni çıkış yolları aramayı sürdürüyor. İstifalarla da zayıflayan partiler yeni yolu ittifak ve birleşmede buldu. Altılı Masa'nın üçlüsü DEVA, Gelecek ve Saadet görüşmede sona geldi. Üç parti birleşerek mecliste yeni bir yola girdi. Üçlü partinin yeni adı da belli oldu.