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Kulislerde Konuşulan Birleşme Gerçekleşti: Saadet, DEVA ve Gelecek Birleşti

Kulislerde Konuşulan Birleşme Gerçekleşti: Saadet, DEVA ve Gelecek Birleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.01.2025 - 23:44

Seçimlerin ardından başarısız olan partiler yeni çıkış yolları aramayı sürdürüyor. İstifalarla da zayıflayan partiler yeni yolu ittifak ve birleşmede buldu. Altılı Masa'nın üçlüsü DEVA, Gelecek ve Saadet görüşmede sona geldi. Üç parti birleşerek mecliste yeni bir yola girdi. Üçlü partinin yeni adı da belli oldu.

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Kulislerde bir süredir üç partinin birleşeceği konuşuluyordu. İstifaların ardından bu süreç hızlandı ve üç parti birleşme aşamasında sona geldi.

Kulislerde bir süredir üç partinin birleşeceği konuşuluyordu. İstifaların ardından bu süreç hızlandı ve üç parti birleşme aşamasında sona geldi.

Üç partinin birleşiminden doğacak partinin adının da Yeni Yol olacağı öğrenildi. Genel Başkan vekil olmayan bir isimden seçilecek.

Üç partinin birleşiminden doğacak partinin adının da Yeni Yol olacağı öğrenildi. Genel Başkan vekil olmayan bir isimden seçilecek.

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak.

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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