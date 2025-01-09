Kulislerde Konuşulan Birleşme Gerçekleşti: Saadet, DEVA ve Gelecek Birleşti
Kulislerde Konuşulan Birleşme Gerçekleşti: Saadet, DEVA ve Gelecek Birleşti
Seçimlerin ardından başarısız olan partiler yeni çıkış yolları aramayı sürdürüyor. İstifalarla da zayıflayan partiler yeni yolu ittifak ve birleşmede buldu. Altılı Masa'nın üçlüsü DEVA, Gelecek ve Saadet görüşmede sona geldi. Üç parti birleşerek mecliste yeni bir yola girdi. Üçlü partinin yeni adı da belli oldu.
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Kulislerde bir süredir üç partinin birleşeceği konuşuluyordu. İstifaların ardından bu süreç hızlandı ve üç parti birleşme aşamasında sona geldi.
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Üç partinin birleşiminden doğacak partinin adının da Yeni Yol olacağı öğrenildi. Genel Başkan vekil olmayan bir isimden seçilecek.
Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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